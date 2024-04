Siner izbjegao provokaciju novinara: Ne mogu ja da se poredim sa Đokovićem

Janik Siner biranim riječima pričao je o Novaku Đokoviću.

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Janik Siner napašće vrlo brzo prvo mjesto na ATP listi koje drži Novak Đoković. Može da preuzme tron već tokom sezone turnira na šljaci. Razliku može dodatno da smanji ako napravi dobar rezultat na Mastersu u Madridu. Poslije toga slijedi turnir u Rimu, pa Rolan Garos.

Pred start takmičenja u španskoj prestonici razgovarao je sa novinarima. Dao je interesantan odgovor kada su ga mediji pitali da li sebe smatra trenutno najboljim teniserom na planeti.

"Na to pitanje je teško odgovoriti. Uvijek gledamo trenutno stanje i ponekad je to dobro, mada ponekad i nije. Smatram da ne mogu sebe da poredim sa Đokovićem i sa svim što je on uradio. Imam veliko poštovanje prema njemu", istakao je Siner.

Zatim je spomenuo i Karlosa Alkaraza. "Takođe imam dosta poštovanja prema Karlosu, osvojio je više nego ja. Poštujem obojicu. Trudim se da igram svoj tenis, da dajem maksimum. Vidjeću šta mogu da ostvarim."

Uslijed odustajanja Đokovića od turnira u Madridu Janik će biti prvi nosilac.

"Naravno da mi je to veliko zadovoljstvo, ali realno to ništa ne mijenja. Tu sam, učim još da igram dobro na šljaci. Uslovi su malo drugačiji nego na nekim drugim turnirima, igramo na visini, loptica se brže kreće. Imao sam dosta problema da pronađem svoj nivo igre ovdje, tako da će biti interesantno vidjeti kako ću da igram. Ako uspijem da pronađem pravi nivo igre na šljaci biće dobro."

Ima isti cilj kao i Novak - hoće medalju u Parizu.

"Olimpijske igre su važan događaj za mene. Nisam mogao da igram prošli put, tako da sam srećan što ću biti dio tako velikog događaja. Razgovaraću i upoznaću se sa mnogim drugim sportistima, želim da razumijem i način na koji oni razmišljaju, treniraju. Poslije Madrida ide turnir u Rimu koji je važan za mene, jer sam Italijan. Tu su i grend slemovi koji su od velike važnosti za naš sport. Nadam se i očekujem dosta pozitivnih momenata. U isto vrijeme sam svjestan da mogu još više da napredujem ako želim da osvajam više turnira", zaključio je Siner.