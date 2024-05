Njegova flašica je pogodila Đokovića! Oglasio se prvi put i poslao Novaku poruku

Italijan je ostavio poruku na društvenim mrežam

Mladić čija je flašica vode pogodila Novaka Đokovića u glavu na Mastersu u Rimu oglasio se poslije incidenta koji mnogi ne pamte da se ikad dogodio na nekom velikom turniru. On se zove Il Falko Mario Feri i evo šta je napisao o incidentu.

"Našalost, bio je to nesrećan slučaj, ali i bez obzira na to, izvinjavam se Novaku Đokoviću za to što ga sam ga pogodio u glavu. Tražili smo fotografiju i boca je ispala. Već sam se izvinio i tokom boravka na teniskom turniru i ovdje takođe molim za oproštaj", objavio je on.

Srećnim spletom okolnosti, Novak nije zadobio ozbiljniju povredu, već je u subotu istrčao na teren, na trening pred nedjeljni meč protiv Čileanca Alehandra Tabila. Na pripremu za taj meč došao je u svom stilu - šaleći se i sa širokim osmijehom, dok je na glavi nosio bicikliklističku kacigu.