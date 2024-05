Poznati novinar otkrio podatak o Đokoviću koji niko nije znao

Ko bi rekao da će Novak Đoković na svoj 37. rođendan po prvi put u profesionalnoj karijeri da bude na terenu...

Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Novak Đoković poklonio je sebi pobjedu na 37. rođendan. Rođen je na današnji dan 1987. godine i nije dobio slobodan dan da proslavi. Bio je na terenu u Ženevi i pobijedio je Janika Hanfmana u drugom kolu takmičenja (6:3, 6:3).

Zanimljivo je da je to uradio prvi put. Nikada do sada u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri nije igrao meč 22. maja. To je otkrio poznati teniski novinar Bastijen Fašan. Tu ne ulaze mečevi koje je igrao na putu do ulaska u profesionalne vode, poput juniorskih takmičenja i čelendžera.

"Ključ pobjede je bio rođendan, ne bi bio isti da sam izgubio. Lijepo je biti ovdje. Prvi put sam na ovom turniru, moja porodica koja živi u Ženevi je tu da me podrži. Odrastao sam sa rođacima koji su ovdje. Ne viđamo se često u posljednje vrijeme, lijepo je. Bilo mi je lijepo i na terenu i van terena, hvala svima i na rođendanskoj pjesmici. To me poprilično dirnulo", poručio je Đoković.

Fun fact:



Today was the very first time Novak Djokovic played a professional match on his birthday — Bastien Fachan (@BastienFachan)May 22, 2024

Pogledajte i kako je to izgledalo na terenu: