"Igram na oranici!" Novak Đoković bjesnio na terenu, a onda izveo nemoguće!

Novak Đoković je uspio da se vrati u meč kako samo on to umije!

Izvor: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

E, ovo može samo Novak Đoković! Najbolji teniser svijeta uspio je da pobijedi Holanđanina Talona Grikspora 7:5, 6:1 u četvrtfinalu turnira u Ženevi, a to je uradio na nevjerovatan način! Srbin je bio jako nervozan na startu meča zbog očajnog stanja centralnog terena u Švajcarskoj, nekoliko puta se okretao ka publici i glasno negodovao zbog šljake koja je bila jako opasna za igru.

"Igram na oranici", viknuo je u jednom momentu, a čulo se u prenosu i: "Ovo je nevjerovatno! Šta je ovo?" Sve to ga je dovelo na ivicu da izgubi prvi set pošto je na svoj servis pri vođstvu 5:4 za Talona Grikspora u prvom setu izgubio prva tri poena. Ipak na 40:0 je digao servis na potpuno drugi nivo i uspio ne samo da izjednači i dobije gem za 5:5 već i da veće naredna dva gema i uzme set.

Pokazao je da je mentalno jak, ali i da je u sve boljoj formi kada je igra na šljaci u pitanju i vratio se sa same ivice. Drugi set je bio rutina, bukvalno Novak pola sata nije dao Griksporu da diše i došao je do 4:0 i tu je meč bio gotov. Iako je bio jako ljut na organizatore zbog stanja terena tokom meča, Novak je na kraju kada je pobijedio prišao kameri, na objektivu napisao "Ženeva" i to stavio u srce! Pogledajte taj momenat:

"Velika pobjeda, bio sam da bi prvi set mogao da ode njemu jer je bio bolji igrač. Imao je tri set lopte i moglo je da bude sasvim drugačije da je to iskoristio. Imao sam sreću da pronađem bolje servise tada. Uprkos greškama mislim da sam u drugom setu zaista dobro odigrao. Htio bih da se zahvalim svima što su nas podržali i došli po ovako teškom i hladnom vremenu da nas gledaju", rekao je poslije meča prvi teniser svijeta.

Sada Novaka Đokovića čeka meč polufinala, a rival će mu u petak biti Čeh Tomaš Mahač. Ovom 23-godišnjem Čehu će ovo biti prvo polufinale ui karijeri, a prva procjena je da će se meč odigrati u petak od 14:30.

(MONDO)

BONUS VIDEO: