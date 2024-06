Novak saznao potencijalnog rivala u narednom kolu: Iznenađenje na Rolan Garosu, Amerikanac je ispao

Naredni rival Novaka Đokovića, ako pobijedi Musetija, biće Francisko Serundolo.

Izvor: EPA/YOAN VALAT

Novak Đoković još uvijek čeka da počne meč trećeg kola Rolan Garosa protiv Lorenca Musetija (Italija) i dok to čeka, saznao je ko ga čeka u osmini finala Rolan Garosa. Biće to Fransisko Serundolo (Argentina). Iako su mnogi očekivali da će mu rival biti Tomi Pol (Amerika), to se nije dogodilo.

Argentinski teniser odigrao je odličan meč, nadoknadio je set zaostatka i pobijedio Amerikanca - 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Sve to trajalo je oko tri sata i trajao je dosta dugo pošto je zbog problema sa padavinama dolazilo do raznih prekida i odlaganja.

Zanimljivo je i to da Novak do sada nije odigrao nijedan meč sa Serundolom. Ukoliko dođe do njihovog susreta, biće to njihov prvi okršaj u karijeri.