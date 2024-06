Meč Novaka Đokovića i Lorenca Musetija mogao bi da kasni... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Novak Đoković mogao bi svoj meč trećeg kola na Rolan Garosu da počne mnogo kasnije nego što je bilo planirano. Zbog padavina i velikih problema koje kiša pravi organizatorima donesena je odluka o pomijeranju jednog meča. U pitanju je duel između Grigora Dimitrova i Zizua Bergsa. Oni su prebačeni na stadion "Filip Šatrije".

To znači da bi meč Srbina i Lorenca Musetija mogao da počne kasnije od prvobitnih 20.15 sati kako je bilo planirano. Trenutno se na tom stadionu igra meč Aleksandera Zvereva i Talona Grikspora i tu je Nijemac poslije zaostatka u setovima uspio da preokrene i da dobije drugi i treći set. Tek poslije njih na teren izlazi Bugarin koji treba da nastavi meč koji je u petak prekinut zbog padavina. U momentu prekida je vodio sa 6:3, 2:1 i spremao se da servira protiv Belgijanca.

"Zbog loših vremenskih uslova morali smo da menjamo raspored", navodi se u saopštenju turnira. Takođe, donesena je odluka i da se svi mečevi u dublu otkažu. U konkurenciji parova je još veći problem, pošto još uvijek nisu završeni ni mečevi prvog kola.

Vidi opis Novaka tjeraju da igra do kasno na Rolan Garosu: Haos u Parizu, organizatori napravili veliku promjenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Jean-Francois Badias/AP/FoNet Br. slika: 11 11 / 11

Inače, Novak je vjerovatno planirao da odradi trening pred meč, kao što to obično radi. Zakazan je bio trening na terenu 16, ali to se nije dogodilo zbog kiše. Pred meč prvog kola je trenirao baš na "Šatrijeu", pa sada to nije moguće zbog promjene koja je napravljena i meča koji je dodat.