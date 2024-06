"Ma bježi bre Novače, idi kući!" Šveđanin pomenuo Stefana i Taru, udario Đokovića gdje boli!

Novak Đoković je na Rolan Garosu, a sa njim smo vidjeli Jelenu. Ipak, i prije samog turnira je pričao da mu sada turniri predstavljaju veliki teret jer je razdvojen od svoje djece.

Novak Đoković je u četvrtom kolu Rolan Garosa, iako je bio primoran da igra do tri ujutru u Parizu! Na kraju je poslije pet setova protiv Lorenca Musetija stigao do meča sa Fransiskom Serundolom, a prije tog meča su se redale nevjerovatne pohvale na račun obojice rivala u trećem kolu. Čak su i najveći Novakovi hejteri poput Matsa Vilandera moraju da priznaju da je Srbin uradio nešto potpuno nevjerovatno!

Na kraju se dotakao Šveđanin i Novakovih godina, ali i njegove porodice! Pričao je Đoković koliko mu je teško kada je odvojen od sina Stefana i ćerkice Tare, a Vilander je sada baš njih pomenuo! "Ovo je onaj meč u kome pomislite: 'Ma bježi bre, Novače! Idi kući, imaš djecu! Ali on odbija da uradi to!", rekao je nekadašnji trostruki osvajač Rolan Garosa.

Upravo je pred ovaj Rolan Garos pričao Novak Đoković da je morao da ostavi djecu i fokusira se na tenis. Jako mu je teško palo to što će propustiit neke jako bitne trenutke u životima Stefana i Tare. "Dok ovo pričamo, moja djeca su u Evropi i neću ih vidjeti nedeljama i to me sve više povređuje, što ih ostavljam. Prije neki dan je mojoj ćerki ispao prvi zub i nisam bio tu, to me ubija. Kakav sam ja to otac kada sam to propustio? Ali sa druge strane, ovde sam i tu sam gdje se nalazim", rekao je iskreno Novak.

Kao što je i on kao dijete odmah uhvatio reket u ruke, to je bio slučaj i sa njegovim sinom Stefanom. Vidjeli smo mnogo puta Stefana sa tatom na terenu, kako kao podršku, ali tako i kao sparing partnera!

"Imao sam četiri ili pet godina, pričao sam ovu priču mnogo puta. Jedan od mojih prvih snimaka sa reketom je kada sam imao četiri godine i moj otac je snimao. Bilo je to na planini Kopaonik u Srbiji, provodili smo mnogo vremena na toj planini, imali su tri terena i pomagao sam ljudima koji su tu radili da prave teren. Moji roditelji imali su restoran 50 metara od terena. Radnici su me vidjeli da sam znatiželjan oko toga šta se događa, pa su mi rekli 'Donesi nam pivo i pustićemo te da praviš teren sa nama'. I to sam i radio, donosio sam im vodu i pivo, nisam naravno pio sa njima, ali radio sam i od tog trenutka sam se tako povezao sa tenisom. Nikad prije toga nisam vidio tenis, ali od tog trenutka sam dosađivao roditeljima svakog dana da moraju da mi kupe reket. I vjerujem da način na koji si vaspitavan i da je bitna ta veza sa tvojim korijenima, porijeklom, da održiš vezu sa svojom porodicom, ljudima koji su toliko toga žrtvovali da bi ti ostvario san", istakao je Novak.

Fransisko Serundelo je Argentinac koji je na svojoj omiljenoj podlozi iznenadio 14. nosioca Tomija Pola i dobio ga u četiri seta. Što se tiče meča sa Novakom, vidjećemo kako će se pokazati, a taj meč će najvjerovatnije biti na programu u ponedjeljak.