Argentinac prijeti Đokoviću: Ovo je za mene premija, sad je u godinama!

Fransisko Serundolo je naredni rival Novaka Đokovića, a imao je samo reči hvale na račun srpskog asa. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković izvukao se i poslije velikog preokreta prošao u osminu finala Rolan Garosa. Završio je meč protiv Lorenca Musetija oko tri ujutru u noći između subote i nedjelje (3:2). Ime narednog rivala saznao je neposredno pred start tog meča i igraće sa Fransiskom Serundolom.

Biće to njihov prvi meč u karijeri. U momentu kada je počeo drugi set srpskog asa stigla je informacija da je Argentinac stigao na konferenciju za medije. Morali smo na kratko da napustimo meč. Dovoljno za razgovor sa njim. U momentu kada je prošao pored televizora vidio je rezultat i da Novak vodi sa 4:1. Bilo je jasno da će to da bude glavna tema.

"Igrao sam protiv Runea ranije, sada će biti Novak. Pričamo o najboljem teniseru svijeta. Nikada nismo igrali, biće to prava premija za mene. Da dobijem šansu da igram protv njega, jer ne znam da li ću imati šansu za to u budućnosti. Vjerujem u sebe, želim da vidim kako je igrati protiv najboljeg", počeo je Serundolo.

Potom je jedan južnoamerički novinar konstatovao "da je ovo najbolje vrijeme da igra protiv Novaka, da bi prije godinu ili dvije imao mnogo manje šanse". Sa tim se složio. "Tačno, u pravu ste. Jeste u godinama, dugo je u ovom sportu. Ova godina nije dobra za njega, dok bi za većinu drugih igrača bila verovatno dobra. Znamo za šta je sve on sposoban. Gledao sam prve mečeve, diže nivo igre. Biće zaista divna prilika da igram protiv najboljeg, nadam se da ću biti spreman za taj izazov."

Otkrio je i šta vidi kao svoju šansu u meču protiv srpskog asa. "Idem da igram svoj tenis, da dam sve od sebe. Igram protiv Novaka. Ako postoji neka vrlina u mom tenisu, to je što se trudim da igram svoju igru i da ne pratim ko je na drugoj strani. Bilo da je to Novak ili neki drugi igrač."

Trenutno se nalazi na 27. mjestu na ATP listi i jedna je od igrača koji nema plan B ili C kada je na terenu, uvijek pokušava rivala da uvede u svoj ritam.

"Ne smijem da pravim mnogo neiznuđenih grešaka. Kada neko kao Novak osjeti tvoju slabost ili pronađe neku manu, onda to kazni. Ima sve u svojoj igri, može da radi sve sjajno, duge lopte, kratke, drop-šotove. Gledao sam mečeve protiv Ruda u Monte Karlu i protiv Tabila u Rimu, trudili su se da budu agresivni, da napadaju od prvog udarca i pokušaću i ja da uradim isto. Nisam do sada igrao protiv njega, probaću da uradim nešto slično kao Tabilo, da napadam, da mu ne dozvolim da uđe u svoj ritam, ako to uradi, onda postaje nemoguća misija."

Meč će se igrati na stadionu "Filip Šatrije" i treći je na programu, neće početi prije 16 časova.. "Nikada nisam igrao na 'Šatrijeu', igrao sam na 'Lenglenu', igrao sam na 'Džon Kejn areni' u Melburnu, možda nisu toliko veliki kao 'Šatrije', ali biće lijepo igrati na tom terenu."

Za kraj je upitan i da li je pre početka turnira mogao da zamisli da će uspjeti da dođe do duela sa Novakom. "Išao sam meč po meč. Volim grend slemove, želim da igram najbolje što mogu. Osetio sam se dobro na prvom meču, pa na drugom i slično. Nisam stvarno gledao toliko daleko. Išao sam postepeno", zaključio je Serundolo.

