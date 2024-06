Ivan uzeo mikrofon i napljuvao Rolan Garos, a za MONDO otvorio dušu i o Novaku

Ivan Dodig je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o Rolan Garosu, intervjuu koji je imao veliki odjek, kaznama koje je morao da plati zbog svojih riječi... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: YouTube/Jean/Roland Garros/Screenshot

Došao je Ivan Dodig na Rolan Garos sa jednim ciljem, da odbrani titulu koju je osvojio prošle godine. Zajedno sa Ostinom Krajičekom (SAD) pokušaće da ponovi uspjeh. Prvi korak na tom putu je napravljen, pošto je poslije silnih prekida zbog kiše i odlaganja spomenuti tandem uspio da slavi na startu Otvorenog prvenstva Francuske.

Upravo je poslije tog meča prihvatio zahtev MONDA za intervju i pričao je o mnogim temama. Kako o samom terenu, mečevima, planovima, tako i o burnoj izjavi koja je imala veliki odjek, Novaku Đokoviću i Goranu Ivaniševiću, pravljenju teniskog centra...

Za početak je pričao o trijumfu protiv Džulijana Keša i Roberta Geloveja. "Dobro je, prvo kolo smo prošli, nije bilo lagano. Znaju prva kola da budu nezgodna, dok se uđe u ritam. Zadovoljan sam kako sam odigrao, nadam se da ćemo se podizati kroz mečeve. Čekali smo zbog kiše nekoliko dana. Pobijedili smo. Idemo dalje", rekao je Dodig na početku razgovora za MONDO.

Otkrio je i kako se sprema za vremenske nepogode i šta je potrebno da urade da bi odbranili titulu. "Kod tih odlaganja pomaže iskustvo, pomoglo mi je mnogo kroz karijeru. Neki prime to bolje, neki lošije, brzo sam naučio kako da se nosim sa tim. Što se titule tiče, potrebno je da podižemo nivo igre. Prvi mečevi znaju da budu nezgodni, parovi igraju dobro, ima dosta prenosa i ko želi može da nauči od najboljih i to je zanimljivo. Ima dosta turnira, novih pobjednika, nije lako odbraniti poziciju."

"SKUPO ME JE KOŠTALA TA IZJAVA"

Prošle godine je sa peharom u rukama hrvatski igrač uzeo mikrofon i dao izjavu koja je imala veliki odjek. Napao je organizatore Rolan Garosa zbog loše organizacije, morao je taksijem da dolazi na treninge i mečeve i o tome su svi pričali. Imalo je to na kraju reakciju kakvu je želio, mada je za to platio, bukvalno.

"Promijenili su se neke stvari, iako je to mene dobro koštalo meni je drago zbog toga. Na kraju, sa tim promjenama pokazali su da su pogriješili. Srce mi je na mjestu. Sada su stvari na mjestu. Jeste da sam ja platio cijenu, na kraju to tako bude. Velika riba jede malu. Srce je na mjestu, iako koštaju, nekad u životu treba reći ono što misliš, posebno ako si u pravu. Takav sam karakter uvijek bio, ne bežim od činjenice da svi pravimo greške, ali isto tako kada sam u pravu ne sklanjam se. Mene je to dobro koštalo i finansijski i sa nekih drugih stvari. Ove godine je dobro, nema niko problema. Neke stvari su promijenili kao turnir, dokazali su da su pogriješili"

Nije htio dodatno da objašnjava kako ga je sve to koštalo. "Bilo je sve. Duga priča, neću ići duboko u to. Za sad mene voze, tako da je meni dobro."

Na to se nadovezala i tema sa sramotnim ponašanjem navijača zbog kog je Rolan Garos donio odluku o zabrani alkoholnih pića. "Gledam dosta mečeva, pratimo sve. Uvijek je to tako na turnirima, zanimljivo je. Zanimljivo mi je i ovo oko publike i načina igrača, dosta toga se promijenilo. Idemo više ka fudbalu. Da li je dobro ili ne? Ne znam. Ja nemam problema. Meni je malo, što se tiče igrača, ljudi dolaze na tribine da vrijeđaju ljude, piju. Živimo u teškom društvu. Nemamo principe i morale,svako može da kaže šta i kako hoće i ne snosi velike posljedice. Živi se 300 na sat, sve je otišlo predaleko i u sportu. Živimo u drugom vremenu, mobilni telefoni, snimanja i slično.Nemam ništa protiv da neko navija za domaćeg igrača, ali da se ne dešavaju neke stvari koje su se dešavale. Sport zbližuje ljude, da bude tu, da navijaju za one koje vole, ne da omalovažavaju igrače."

O NOVAKU I IVANIŠEVIĆU

Novak Đoković sa 37 godina i dalje igra tenis na najvišem nivou, prošao je u osminu finala i to posle velikog preokreta. Prije tog meča sa Musetijem Ivan je imao samo riječi hvale na račun Srbina. "Novak je u zanimljivoj fazi karijere. Možda mu je ovo najizazovnija godina. Ima težak period trenutno, ali to je Novak. Uvijek nađe rješenje. Godine idu, tenis se promenio od perioda kada sam se ja promijenio i igrači su tada završavali karijere sa 30 godina. Evo, ja imam skoro 40, da mi je neko rekao tada da ću sada da igram, rekao bih mu da je lud. Njegov način života, koliko voli tenis, igra, pomjerio je granice i podstakao druge igrače da se posvete sebi, posebno iz ugla ishrane, načina posvete sporta. Tenis je otišao puno dimenzija naprijed, najviše fizički, a Đoković je i dalje majstor, ekspert. Kao sportista mu se divim, da toliko ima motivaciju posle toliko godina. I mi sportisti teško možemo da razumijemo, to su posebni ljudi sa posebnim ciljevima koji traže neke posebne stvari koje su nekima nezamislive. Novak je najveći u istoriji našeg sporta, dokazao je to i rezultatima. Lijepo je igrati u njegovom vrememnu. Igrao sam neke singl mečeve protiv njega."

Novak je 2011. osvojio Australijan open, Vimbldon i US open, a u Melburnu je izgubio samo jedan set te godine. Taj set uzeo mu je upravo Dodig. "To mu je jedna od najboljiih karijera u sezoni? Zapisaću taj podatak! Znam da sam mu uzeo set, nisam znao da mu je najbolja bila u karijeri. Novak je što se tenisa tiče neki drugi nivo. On je sada mnogo stariji od tih nekih mlađih, ali se ne da. Lijepo je uživati oko njega."

Odluka Novaka da prekine saradnju sa Goranom Ivaniševićem iznenadila je mnoge, svoje mišljenje o tome iznio je i Ivan. "Teško je reći, oni su dugo zajedno. Ni ja nisam mnogo karijera mijenjao trenere, kao ni Novak. Ja sa istim kondicionim recimo radim 14 godina, prekinuo sam i ja saradnju sa jednim trenerom poslije šest godina. Potrebno je ponekad naćin nešto novo, neko osvježenje. Očekujem da će biti zanimljivo."

HOĆE LI TRENIRATI NOVAKA?

Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Poslije priče o Đokoviću i Ivaniševiću pitali smo ga i da li možda on razmišlja da uđe u trenerske vode. "Volim ovaj sport, zato igram. Uživam, radim, zdravstveno sam dobar, nadam se boljim rezultatima. Meni je brat trener već 10 godina, kondicioni treneri su mi odlično. Imam saradnju sa mnogim ljudima. Otvaramo veliki teniski centar, biće jedan od ljepših u našim prostorima. Ja sam iz Međugorja, tamo gradimo. Biće kompletirano kroz 2-3 godine. Imam dosta ideja, želja..."

Dodig ima 39 godina, pa smo kroz šalu konstatovali da bi mogao da trenira Novaka možda jednog dana. "Ko zna do kad će on da igra. Može sutra da prestane da igra, a može da igra i sa 50 godina. Kod njega je sve moguće. To je čovjek koji je poseban. Vidjećemo", nasmijao se Dodig.

ŠTA ĆE BITI SA OLIMPIJSKIM IGRAMA?

Izvor: Vincenzo PINTO / AFP / Profimedia

Za kraj smo ostavili temu Olimpijskih igara koje se održavaju upravo u Parizu. Na prošlim, u Tokiju, osvojio je srebro sa Marinom Čilićem, zlato je pripalo njihovim sunarodnicima Nikoli Mektiću i Mateu Paviću. Ove godine stvari su znatno komplikovanije, bar kada je ulazak na samo takmičenje u pitanju.

"Kod nas u dublu je situacija nezgodna. Po rangu sam kvalifikovan. Vidjećemo poslije Rolan Garosa. Imamo probleme sa povredama, Ćorić i ja ne bi mogli da uđemo, možemo samo ako sam među 10. Čilić je povrijeđen, Mate i Mektić brane zlato. Gojo je povrijeđen, nemamo igrače. Imam šanse ako sam među 10, onda mogu da biram sa kim ću da igram. Nezgodna situacija. Može da se desi da budem najbolji naš igrač i da ne igram. Vidjećemo kako će se stvari odvijati. Opušten sam, imam dosta stvari iza sebe, ne znam ništa.

Ne žali previše zbog srebra iz Japana. "Bilo je blizu, momci su bili malo bolji. Fešta je bila, dva tima iz Hrvatske bore se za zlato", zaključio je Dodig.

(MONDO - Nemanja Stanočić)