Počinje Evropsko prvenstvo u Beogradu!

Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima održaće se po prvi put u istoriji u Beogradu od 10. do 23. juna, a takmičari koji dolaze iz više od 40 zemalja nadmetaće se u četiri discipline – plivanje, umjetničko plivanje, skokovi u vodu i plivanje na otvorenim vodama.

Evropski šampionat u srpskoj prestonici će ujedno biti i posljednja prilika za plivače da se kvalifikuju za predstojeće Olimpijske igre u Parizu, s obzirom na to da se kvalifikacioni period za plivanje završava 23. juna, posljednjeg dana takmičenja u Beogradu.

Program otvara takmičenje u umjetničkom plivanju koje će se održati od 10. do 14. juna u SRC "25. maj – Milan Gale Muškatirović", da bi dva dana kasnije, 12. juna, počelo i takmičenje u plivanju na otvorenim vodama. Ono će se sve do 15. juna održavati na najpopularnijem beogradskom ljetovalištu – Adi Ciganliji. Od 17. do 23. juna na programu će biti plivanje u SRC "25. maj – Milan Gale Muškatirović", a u istom periodu će se u SC "Košutnjak" organizovati takmičenje u skokovima u vodu.

Beograd će takođe biti i domaćin 19. Evropskog prvenstva u vodenim sportovima za masters kategoriju, koje je na programu od 26. juna do 6. jula. Veterani vodenih sportova nadmetaće se u istim disciplinama kao i profesionalci plus vaterpolo. Od 26. juna do 3. jula u SC Novi Beograd „11. аpril“ održaće se takmičenje u vaterpolu. U tom istom periodu, veterani će se nadmetati u plivanju u SRC „25. maj – Milan Gale Muškatirović“.

Takmičenje u skokovima u vodi će se održati u SC „Košutnjak“ od 28. juna do 3. jula, dok je umjetničko plivanje na programu od 29. juna do 3. jula u SRC „Tašmajdan“. Posljednja tri dana takmičenja (4-6. jul) rezervisana su za plivanje na otvorenim vodama na Adi Ciganliji. Registracija za Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima za masters kategoriju otvorena je sve do 30. maja.

