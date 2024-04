Počeo Međunarodni plivački miting u Banjaluci: Posebna dobrodošlica za takmičare iz Rusije

U subotu je u Banjaluci počeo Međunarodni plivački miting "22. april" za koji se prijavilo više od 520 takmičara iz 13 zemalja, među kojima i Rusija.

Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je miting i istakao tom prilikom da su Banjaluka i Republika Srpska dobri domaćini za sve koji dolaze izbliza i izdaleka.

"Nadam se da se ovdje osjećate dobro, da ćete postići željene rezultate i da ćete svoje karijere razvijati u budućnosti. Želimo vam najbolji mogući uspjeh i da iz Banjaluke i Republike Srpske ponesete najbolje utiske koje možete ponijeti sa ovakvih takmičenja", istakao je Dodik, pozdravljajući sve sportiste i organizatore ovog događaja.

Dodik je takođe izrazio zadovoljstvo što učestvuje ovoliki broj zemalja, među kojima i nosioci svjetskih olimpijskih rekorda u različitim plivačkim disciplinama.

"Sama ta činjenica dovoljno govori o značaju ovog mitinga. U svakom slučaju, organizacija je dobra, čestitam organizatorima", istakao je Dodik, izražavajući posebno zadovoljstvo time što su na takmičenju u Banjaluci i ruski plivači, koji su u vrhu ovog sporta.

U ime Vlade Republike Srpske, obratila se Selma Čabrić, ministarka porodice, omladine i sporta rekavši da je važno povezivanje mladih ljudi kroz sport.

"Ono što moram reći za takmičenje BRIKS, koje će biti održano u Rusiji ove godine, takođe se veže za ovu priču o povezivanju mladih ljudi. U ovom globalnom vremenu sa puno problema i sa svim onim nedostacima i manama, u kojim naša djeca odrastaju, bitno je povezati se i gledati da je svijet jedan sportski teren i da igramo fer i plej i da tim mladim ljudima pokažemo da biti dobar čovjek i biti dobar sportista je najvrijednije što može da bude. Na nama je taj akcenat da svoju djecu i generaciju koju ostavljamo iza sebe tome i učimo", rekla je Čabrić.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Na mitingu je osim Dodika i ministarke govorio i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

"Ovo je zaista jedan veliki sportski događaj, veliki plivački spektakl međunarodnog karaktera. Za Banjaluku je zaista značajno što smo domaćini ovakvih velikih sportskih manifestacija i da to radimo na najvećem mogućem nivou", rekao je Stanivuković, koji je svim takmičarima poželio dobrodošlicu u naš grad i kako je kazao "poželio im da pobijede sami sebe i da ostvare svoje najbolje rezultate".

Prema njegovim riječima, oni koji budu najbolji mogu da ispune norme za plasman na Olimpijske igre.

"To je zaista dragocjeno i to sve mogu da urade ovdje u najvećem gradu Republike Srpske. Posebno mi je drago da su i najveći sportisti iz Ruske Federacije, koji su isplivali svjetske i olimpijske norme - danas došli ovdje i da naravno svi oni mladi ljudi koji u Banjaluci žele da se bave sportom, da naprave svoje najbolje rezultate, mogu ovdje naći one sportiste koji im mogu biti inspiracija".

Organizator ove sportske manifestacije je Akademski plivački klub "22. april", koja će trajati do nedjelje, a prijavljen je rekordan broj takmičara koji će učestvovati na ovom plivačkom mitingu koji će biti održan 18. put na Gradskom olimpijskom bazenu.

Među takmičarima su plivači iz Rusije - Evgenija Čikunova, Kliment Kolesnikov i Andrej Minakov, koji su stigli sa trenerom Sergejom Čepikom.