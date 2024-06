Đoković mora na operaciju? Amerikanac je u kolicima napustio Rolan Garos, pa se vratio za 28 dana!

Da li bi za Novaka bilo najbolje da ode na operaciju? To je jedna od opcija... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković povukao se sa Rolan Garosa dan pre četvrtfinalnog meča sa Kasperom Rudom. Prvo su organizatori saopštili da je pokidao meniskus i da nije u stanju da igra, pa se onda i on oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da mora da preda meč bez borbe.

Da li je operacija najbolje rješenje? To je jedna od opcija, nije nešto što Novak preferira, izbjegava odlazak "pod nož", ali bi u ovom slučaju to možda moglo da bude dobro za njega. Barem ako je suditi po primjeru koji je imao njegov kolega Tejlor Fric. On je na Otvorenom prvenstvu Francuske doživio identičnu povredu 2021. godine.

U kolicima je napustio teren, što samo znači da je povreda bila još teža nego Novakova. Odlučio je odmah da se operiše i da stvari budu još nevjerovatnije, oporavio se na vrijeme za Vimbldon i igrao je na turniru u Londonu. Došao je do trećeg kola i izgubio od Aleksandra Zvereva. Glavna razlika između njih dvojice u ovom slučaju svakako jesu godine. Novak je napunio 37, dok je Tejlor tada imao 23 i u oktobru je napunio 24...

"Koljeno je okej, što je malo neočekivano, ali vesti su dobre. Nisam igrao nijedan turnir prije Vimbldona, tako da mislim da je i to imalo uticaja. Moja očekivanja na turniru bila su da dođem i da pobjeđujem, bar na startu, što se i desilo. Nisam igrao na najvišem nivou, ali sam se borio do samog kraja i davao sam sve od sebe", rekao je Fric tada za "ESPN".

Oporavio se za manje od mjesec dana. "Na dan kada sam otišao na magnetnu rezonancu i kada su mi rekli da sam pokidao meniskus, od tada do starta Vimbldona bilo je samo 28 dana razmaka. Neki ljudi su mi rekli da postoji šansa za oporavak za manje od mjesec dana i pomislio sam da mogu bar da probam. Bio sam odlučan, stavio sebi cilj, malo sam bio i tvrdoglav, jer sam htio da igram na Vimbldonu. Motivacija i odlučnost, to mi je pomoglo. Doktori su mi potvrdili da je moguće, znao sam da moram da budem oprezan i da razmišljam i o dugovječnosti za moju karijeru, ali sve se dobro završilo", poručio je Fric.

Dakle, to je jedan od uspješnih primjera oporavka. Na društvenim mrežama već su se oglašavali pojedini Novakovi navijači koji su citirali određene ljekare koji su navodno rekli da je "oporavak moguć za 4 do 6 sedmica za mlađe", a da kod starijih to može da potraje i od 3 do 6 mjeseci... Nećemo nagađati, jer ako neko zna da vodi brigu o svom tijelu onda je to Đokovića.

