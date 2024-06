Slavna američka porodica brani Novaka: Jedan napao Rolan Garos, drugi odbrusio ko je najveći

U kući Mekinro se zna - najbolji teniser svih vremena je Novak Đoković i oko toga nema dileme.

Izvor: Shutterstock

Novak Đoković osvojio je najviše grend slem titula, najviše mastersa, ima bolji skor od najvećih rivala, a najduže je vremena proveo i na prvom mjestu ATP liste. Ipak, i pored svih ovih argumenata na njegovoj strani, i dalje je veliki broj onih koji se drže teze da nije najbolji teniser u istoriji, nego da su to Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Tako su i neke od velikih teniskih legendi stale na stranu Đokovićevih rivala, a mali je broj onih koji bez suzdržavanja smiju da izgovore ime i prezime srpskog tenisera. Jedan od njih je i slavni američki teniser Džon Mekinro koji odavno priča da je Nole najveći teniser svih vremena, dok je tokom Rolan Garosa jedini i optužio organizatore da su krivi za povredu. Sada mu se pridružio i njegov rođeni brat Patrik.

Najmlađi brat Mekinro, koji je takođe bio odličan teniser, oglasio se na Tviteru kada mu je jedan od navijača postavio pitanje ko je za njega najveći teniser svih vremena. Patrik Mekinro je samo napisao: "Novak Đoković" i to je bio kraj diskusije.



Očigledno je da je u porodici Mekinro ipak Novak Đoković svetinja, a prisjetite se šta je prije samo nekoliko nedjelja govorio Džon, jedan od najboljih igrača svih vremena: "Meni se uvijek sviđao, ali Novaku nije lako jer ga porede s Federerom i Nadalom, koje svi vole i teško je nositi se s tim. Osim toga, on dolazi iz Srbije, a nekima je to bez veze. Puno je razloga, ima i taj razmetljivi stav... Ali, sve je to iskoristio kao motivaciju da bolje igra i više pobjeđuje, što mu je najveći kvalitet, ne znam kako je to uspio", objasnio je Džon Mekinro za hrvatski "Index".

"Možda ga sad ne vole, ali za pet ili deset godina svi će ga voljeti i govoriti kako im Novak nedostaje, pa eto, barem se tome može veseliti", dodao je Amerikanac kome nikako ne ide u glavu potcijenjivanje rezultata koje je napravio Đoković.

Podsjetimo, Novak Đoković se povukao sa Rolan Garosa zbog povrede kolena i odmah je operisan u Parizu. Srbin je morao da odustane već u četvrtfinalu i podvrgao se operaciji samo zbog toga što želi da nastupi na Olimpijskim igrama krajem jula i početkom avgusta.