"Novak će igrati Vimbldon!" Ljekar otkrio detalje operacije: To je dobar znak, može za 23 dana na finale!

Novak Đoković se povrijedio, a ipak bi mogao uskoro na teren, kaže fizijatar Goran Rodić.

Izvor: Youtube/Tennis Actu TV/printscreen/RTS/Printscreen

Novak Đoković doživio je povredu na Rolan Garosu, a nakon što je čak pet setova izdržao na terenu u bolovima i poslije pobjede nad Fransiskom Serundolom, morao je na operaciju. Operisan mu je meniskus u poznatoj pariskoj klinici koju mu je preporučio Nikola Karabatić, a sada je poznati fizijatar Goran Rodić govorio o stanju povrede najboljeg tenisera na svijetu.

"Prvo da vam kažem da informacije nisu preopširne. Prvo se pričalo da li jeste ili nije uopšte operisan. Definitivno jeste, urađena je intervenzija koja se zove artroskopija. Ona spada u male, slabe invazije hirurške metode. U tijelo se ulazi sa dvije rupice sa kamerom i sa hirurškim instrumentima i onda poslije uvida u koljeno koje je tada kao na kameri ljekar vidi sve u koljenu što ne valja. Nama je saopšteno da od svega što u koljenu ima, a mnogo toga ima od raznih tkiva da je stradao samo unutrašnji meniskus. U odnosu na nevolje koje koljeno moće da da, spada u blaže povrede i prognostički je najbolje moguće stanje", rekao je on gostujući u jutarnjem programu RTS-a.

Istakao je da je artroskopija, zahvat koji je urađen, prisutan već nekoliko decenija i da je prvi veliki sportista koji joj se podvrgao Franko Barezi. On je 23 dana nakon te operacije 120 minuta čuvao Romarija i Bebeta.

"Artroskopija postoji već dugo godina, a prvi veliki sportista koji je tako operisan bio je 1994. godine na Svjetskom prvenstvu Franko Barezi, to je tada bilo svjetsko čudo. Čuveni reprezentativac Italije koji se povrijedio na početku turnira, ali je na kraju odigrao finale. Italija je igrala finale i on ne da je odigrao cijeli meč, nego je igrao i produžetke, 120 minuta. To je tada bila top vijest jer niko nije znao šta je to. Prije tačno 30 godina. On je poslije 23 dana od momenta kada je operisan igrao", rekao je Rodić na "RTS"-u.

Kao iskusan ljekar on je godinama gledao razne povrede koljena, a ističe da je povreda meniskusa najčešća. Što se tiče Novaka, on nije morao na operaciju, a uradio je to kako bi se što prije oporavio i zaigrao možda čak i na Vimbldonu.

"Ja se bavim ultrazvučnom dijagnostikom mekih tkiva i za ovih 30 godina kojima se bavim time imam više od 30.000 pregleda od kojih bar polovina su pregledi koljena. Svega i svačega se može naći i vidjeti. Takva povreda koljena, povreda meniskusa je najčešća. Dobra vijest je da povreda meniskusa u 90 odsto slučajeva ne traži hiruršku intervenciju. Možda i ova Novakova povreda nije zahtijevala hiruršku intervenciju, međutim mi koji se bavimo pregledima sportista predložimo ako je u pitanju borba sa vremenom da se to riješi hirurški jer je onda rehabilitacija nešto brža To ide Noletu u prilog. Ja pretpostavljam da je u njegovoj glavi Vimbldon, ja se tome nadam. Ima primjera, imate Nemanju Gudelja iz Sevilje koji je imao sličnu situaciju i on je bio odsutan samo 19 dana", dodao je on.

Što se tiče same klinike, koju je posjetio i MONDO, o njoj nije znao mnogo da kaže Rodić, ali ističe da nigdje nema većih stručnjaka za ovakve povrede od Francuske, tako da je Novak bio u sigurnim rukama.

"Nažalost nemam informacija, mada je poznato i puno kolega koji su ortopedi. Francuska je poznata po ortopediji. Uopšte ne sumnjam da je Nole kao najbolji sportista svijeta bio u rukama najboljih ljekara. Mada sam ja ubijeđen da bi on i u rukama naših stručnjaka bio dobro. Zašto je to urađeno tamo? Zbog vremena. Svako čekanje, ne u danima, nego u satima prolongira rehabilitaciju. Bilo mu je teško sigurno. Ono što je sretna okolnost, to smo svi mogli da vidimo. Vidjeli smo da je on odigrao pet setova. Jeste bol koji ograničava, Ono što je dobro je da koljeno vidljivo oteklo što je dobar prognostički znak", završio je Rodić.

(MONDO, RTS, N. L.)