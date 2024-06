Bježite iz Pariza, ne vraćajte se za Olimpijske igre! Potpuni haos u Francuskoj, znakovi su svuda pored puta

U Parizu je već sada haos, a mnogi najavljuju da će da bude samo još gore tokom Olimpijskih igara. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Završen je i Rolan Garos, ne onako kako smo se nadali. Novak Đoković povrijedio se u meču osmine finala, morao je da preda meč Kasperu Rudu (Norveška) i onda je otišao na hitnu operaciju meniskusa u Parizu. Sada ga čeka period rehabilitacije i rad na povratku na teren, pa su tako srpski novinari imali više vremena za neke druge stvari.

Jedna od njih bila je šetnja Parizom i razgledanje grada. Ono što sam mogao da primjetim na svakom koraku jesu - znakovi za radove. Bukvalno se nalaze na svim djelovima grada, istu informaciju dobio sam i od kolega koje su smještene u drugim djelovima Pariza. Pokušavaju što više stvari da riješe uoči Olimpijskih igara (od 26. jula do 11. avgusta) i to žestoko ide na nerve svim građanima. Mogao sam to da se uvjerim na licu mjesta.

"Već sada je haos. Čim se završi Rolan Garos planiram da odem u neki drugi grad ili kod rođaka ili kod drugara. Tek će da bude neizdrživo kada dođe 'milion' ljudi ovdje. I sada imamo problem, a u odnosu na teniski turnir tada će da se igraju svi mogući sportisti", priča mi jedan od volontera u kompleksu Otvorenog prvenstva Francuske.

LJUDI, NE VRAĆAJTE SE OVDJE ZA IGRE

Sa nekoliko kolega sam ručao u jednom restoranu u blizini muzeja "Luvr", znate i sami koliko ljudi sa Balkana mogu da budu glasniji tokom razgovora. Tako se u jednom momentu sa druge strane ograde čulo "Nadam se da ste uzeli pečenje i rakiju". Dobacio nam je to jedan vozač "Ubera" iz Valjeva.

Kolika je gužva u toj ulici govori i to da je gospodin stajao jedno 3-4 minuta u mjestu i razgovarao sa nama. Pitao nas je da li se vraćamo opet u Pariz za Olimpijske igre, odgovorili smo negativno. "Dobro je. Spasili ste se. Pogledajte ove gužve. Biće ludnica kada to krene. Mnogi vozači kod nas su odbili da rade tokom Igara. Isto je i sa taksistima i sa vozačima sa drugih aplikacija poput naše. Niko nije lud da radi u ovakvoj gužvi i da stoji u redu tri dana. Nemoguće je. Novac nije vrijedan živaca. Nemam pojma kako će da funkcioniše tada, ako je već sada problem sa saobraćajem i sa gužvama", pojašnjava čovjek koga nismo pitali za ime. Velika greška sa naše strane...

ZNAKOVI SU SVUDA!

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Da postoje veliki problemi mogao sam da se uvjerim i sam. Išao sam da vidim "Luvr", "Ajfelovu kulu", "Trijumfalnu kapiju" i još neke znamenitosti širom Pariza i svuda sam putovao mnogo duže nego što je trebalo. Već sada neke stanice ne rade, pa to pravi probleme za eventualna presjedanja, a najavljeno je da će još stanica da bude "isključeno", zato što će na tim određenim mjestima da bude nešto u vezi Olimpijskih igara. Znakovi se nalaze svuda.

Na licima ljudi vidi se nervoza i bijes zbog svega toga. Nisu svi oduševljeni što će Igre da se održe baš u njihovom gradu. "Moja žena je tražila da radi od kuće tokom trajanja Olimpijade. Ja sigurno neću raditi, nema šanse da gubim vrijeme u ovom haosu", rekao mi je taksista koji me vraćao u smještaj oko 5 ujutru poslije maratonskog meča Novaka Đokovića i Lorenca Musetija.

Svi koji dolaze u Pariz krajem avgusta neka se na vrijeme spreme za haos i ludnicu, biće vam potrebni čelični živci...