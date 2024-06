"Slušajte me, taj mali je bolji od Novaka i Rafe!" Bura zbog izjave Mekinroa!

Džon Mekinro dao vrlo hrabru i neodmjerenu izjavu o Novaku Đokoviću i njegovim najvećim rivalima, valjda da bi se "dodvorio" novoj teniskoj zvijezdi.

Karlos Alkaraz u ovom trenutku igra finale Rolan Garosa i mogao bi da dođe do svog trećeg grend slema u karijeri ako bude bolji od Aleksandera Zvereva. Već je Karlitos osvajao US Open i Vimbldon, dok bi sada u svoju kolekciju mogao da doda i Rolan Garos, čime bi objedinio "mejdžore" na tri različite podloge. U njegovim godinama, to niko drugi nije uspio...

Međutim, i prije nego što je Alkaraz učinio tako nešto, već su počela razna naklapanja o njemu i njegovoj karijeri. Bez poštovanja prema legendama sporta, vjerovatno u želji da bude što viralniji, slavni američki teniser Džon Mekinro je dao neumjesnu izjavu koja je vrlo brzo odjeknula. Prema riječima Mekinroa, Alkaraz je bolji teniser nego što su Nadal, Đoković i Federer bili u njegovim godinama. Što je vrlo hrabro izjaviti, o čemu govore i pogledi njegovih kolega Matsa Vilandera i Barbare Šet.

"Igrao je sa Sinerom u polufinalu i to je fantastično rivalstvo. Imali su prije toga svaki po četiri pobjede, a sada je uspio da se dva puta vrati u meču protiv Italijana, igrača sjajnog kalibra. Nismo znali šta će biti sa Đokovićem, Zverevim, Sinerom na turniru zbog stvari van terena, ali… Alkaraz je moj omiljeni igrač, to je najvještiji igrač kog sam video u njegovom dobu, može još da napreduje i slušajte me, bolji je nego što su Federer, Nadal i Đoković bili sa 21 godinom", poručio je Džon Mekinro koji vjeruje da se radi i o zrelijem igraču.

Prema riječima Amerikanca, Karlitos ima i "iks faktor": "Tu je i taj osmijeh, toliko može da briljira i da se još smije. Alkaraz je nevjerovatna ličnost kakva je bila potrebna sportu, mislim da će publika biti uz njega... Pogledajte samo ovog klinca, molim te samo da ostane zdrav", poručio je Mekinro.

Čak i da je Mekinro u pravu, vrijedi reći da u tenisu nije bitno koliko rano zaigrate na visokom nivou, nego koliko dugo vi čak možete da ga održite. Upravo je dugotrajnost Nadala, Đokovića i Federera napravila razliku u tenisu, pošto su gotovo po dvije decenije bili na velikoj sceni, neki od njih su i dalje tu. Sve ovo važno je reći jer je Alkaraz imao već problema sa povredama zbog kojih je često van terena i ne igra ni blizu mečeva koliko je "velika trojka" u njegovim godinama.

Podsjetimo, Karlos Alkaraz je osvojio US Open 2022. godine kada je iskoristio što Novak Đoković ne može da učestvuje, a zatim je pobijedio srpskog asa u finalu Vimbldona. Iste godine Đoković je osvojio tri grend slema.

