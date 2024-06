Protiv Đokovića nisam znao kako da se izborim s tim! Alkaraz pamti Novaka i citira Murinja na Rolan Garosu

Poslije pobjede u polufinalu Rolan Garosa Karlos Alkaraz pričao je i o Novaku Đokoviću... Od izvještača MONDA iz Pariza Nemanje Stanojčića.

Izvor: HMB Media/Antonio Borga / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlos Alkaraz ide po treću titulu na grend slemovima. Osvojio je US open i Vimbldon i sada želi isto da uradi na Rolan Garosu. Do toga ga dijeli samo jedan korak pošto je savladao Janika Sinera u polufinalu.

Pohvalio je prvo svog rivala na konferenciji za medije. "Bio je neizvjestan meč, visok nivo tenisa, iskoristio sam svoje šanse koje sam dobio, prije svega brejk šanse. Prvu brejk loptu u petom setu sam iskoristio i rekao bih da je to bio ključ", počeo je Alkaraz.

Podsjetili su ga mediji na prošlu godinu i polufinale sa Novakom Đokovićem kada je imao ogromne probleme sa grčevima i izgubio je taj meč. Objasnio je šta je bila razlika u odnosu na taj duel. "Rekao bih da sam i fizički i mentalno bio jači. Grčevi ovog puta nisu bili toliko ozbiljni. Rekao bih da sam mentalno jači, znao sam kako da se izborim sa tom situacijom i da će ti grčevi proći sigurno i znao sam šta je potrebno da radim ako dođe do te situacije, da moram da ostanem u meču, da skratim možda neke poene. Znao sam gdje to moram da uradim ove godine u odnosu na prošlu."

Prvi set Siner je dobio rutinski (6:2), pa je španski as otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu kada je sjedio na stolici u pauzi između dva seta. "Znao sam da moram da promijenim svoje udarce. Rekao sam sebi da će da bude dug meč i da je ovo polufinale grend slema, da on mora da dobije još dva seta i da će da bude dugo. Znao sam da treba da ostanem pozitivan, bio sam agresivniji od njega. Na početku meča on je kontrolisao dešavanja na terenu, terao me da trčim. Nisam ga dovodio u lošu poziciju, dok sam u drugom promijenio tu situaciju, stavljao ga u lošu poziciju i onemogućio ga da ima tako dobre udarce".

Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Ne krije da mu turnir na pariskoj šljaci mnogo znači. "Imam poseban osjećaj za ovaj turnir. Sjećam se da sam završavao dan u školi i trčao da gledam mečeve na Rolan Garosu, gledao sam mnogo mečeva. Nadal je dominirao 14-15 godina, to je nešto nevjerovatno. Htio sam da se moje ime nađe na listi igrača koji su osvojili ovaj turnir, bilo je tu još španskih igrača koji su se našli na toj listi i htio sam ja da budem tu sa njima."

Upitan je i koju podlogu najviše voli. "Uvijek sam hteo da budem jedan od najboljih na planeti, ako želim to da uradim, moram da budem dobar igrač na svakoj podlozi kao Rodžer, Novak, Rafa, Marej. Najbolji na svetu su imali uspjeh na svim podlogama. Smatram da sam ja igrač čiji stil igre odgovara svim podlogama, mada mi najviše odgovara tvrda podloga. Htio sam da budem dobar na svim podlogama."

Alkaraz u petim setovima ima skor 11-1 što najbolje govori kako igra kada se lomi. Šta je ključ? "Malo fizički, malo mentalno, po malo od svega. Peti set znači da moraš da ostaviš baš sve na terenu, da podigneš svoj nivo igre. Ne smiješ da pokažeš slabost, da rival vidi da si umoran, da nemaš snage, vrućina je, peti set. To je momenat u kom moraš da izvučeš sve iz sebe, da pokažeš snagu i fizičku i mentalnu. To je momenat u kom pomisliš da protivnik da bi te pobijedio mora da ima mnogo viši nivo od tebe, zato imam malo više smirenosti, jer znam koliko mogu."

Pred finalni meč iskoristio je i čuvenu izreku koju često koristi i Žoze Murinjo. "Neću da vas lažem, to je lijepa slika. Naravno da zamišljam sebe sa trofejom u rukama. Nalazimo se na korak do titule i to je najkomplikovaniji korak, da se pobijedi u finalu. To je komplikovano, neću da negiram to. Postoji jedna fraza koju često koristim, finale se ne igra, u finalu se pobjeđuje", zaključio je Alkaraz.