Oni će zamijeniti Novaka i Rafu! Najveći derbi na Rolan Garosu, interesovanje veće nego za finale!

Janik Siner i Karlos Alkaraz odmjeriće snage u polufinalu Otvorenog prvenstva francuske. Samo jedan ide u borbu za titulu... /Od izvještača MONDA iz Pariza Nemanje Stanojčića./

Izvor: Antoine Couvercelle / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi put od 2004. godine u finalu Rolan Garosa neće se naći neko od "velike trojke" - Novak Đoković, Rodžer Federer ili Rafael Nadal. Povreda i povlačenje srpskog igrača pred četvrtfinalni duel sa Kasperom Rudom ostavili su i njega bez prilike da se bori za mjesto u samoj završnici. Tako će u petak na pariskoj šljaci moći da se vidi na djelu koliko i šta mogu nove generacije.

Sve oči biće uprte u prvi polufinalni duel koji na stadionu "Filip Šatrije" igraju Janik Siner i Karlo Alkaraz. Italijan, koji je poslije povlačenja Đokovića i zvanično postao prvi reket planete, i Španac, koji može da pretekne Novaka i na drugom mjestu ako osvoji titulu. Odmah poslije njih na teren će Aleksander Zverev i Kasper Rud.

O okršaju Nijemca i Norvežanina skoro da se ne priča unutar kompleksa, gdje god da se krene priča se samo o Karlosu i Janiku. Izvjesno je da će tribine da budu krcate i da će taj meč da privuče mnogo više navijača nego drugi. Dakle, od 14.30 kreće zabava na pariskoj šljaci.

Njih dvojica odigrala su do sada osam mečeva i skor je 4-4. Interesantno je da je samo jedan od tih duela bio na šljaci i to u finalu turnira u Umagu 2022. godine kada je slavio Janik. On je dobio i njihov jedini okršaj na travi na Vimbldonu 2022. godine, dok je šest preostalih mečeva odigrano na tvrdoj podlozi.

ALKARAZ PRIZNAO DA JE NERVOZNIJI

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Očekuje se da će okršaj Karlosa i Janika da bude težak, neizvjestan i dramatičan do samog kraja. Svjestan je toga i španski igrač koji je imao samo riječi hvale na račun svog velikog rivala i teškog protivnika.

"On vas tjera da trčite mnogo, kao da sam na maratonu. Nema loš udarac, sve što radi, radi perfektno. Tjera te do limita svakim svojim udarcem i to je najteže kod mečeva sa njim, mada u isto vrijeme takve duele i volim. Da tražim rješenja za pobjedu, za svaki poen, takve situacije su sjajne za tenis, da probaš da nađeš pravi nivo,", rekao je Alkaraz.

SINER SE MUČI NA ŠLJACI

Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Omiljena podloga Sinera je tvrda, voli da igra na takvim terenima i u takvim uslovima. Nije ljubitelj šljake i to nije tajna, priznao je to i sam više puta. Moraće sada da se izbori sa svim tim ukoliko želi da se nađe u finalu Rolan Garosa. Najveći uspjeh prije ovosezonskog turnira bio mu je plasman u četvrtfinale 2020. godine kada ga je u četvrtfinalu izbacio Nadal, kasniji šampion.

"Fizički je najzahtjevnija podloga. Tjera te da igraš još udaraca. Na tvrdoj podlozi ako udariš nekoliko loptica snažno i ako dobro serviraš onda je poen gotov. Na šljaci ima više stvar. Svaki igrač ima neku podlogu koja mu manje odgovara, za mene je to šljaka. Hajde da vidimo i kako ću da igram kada pređemo na travu, mučio sam se sa tim prošle godine", zaključio je Siner.

Inače, interesantno je i to da su u petak trenirali praktično jedan pored drugog. Na terenima broj 27 i 29 na kompleksu "Žan Buen". Taj dio je poznat kao rigorozan po pravilima, pa tako tamo nije dozvoljeno slikanje i snimanje. Bili su na pedesetak metara jedan od drugog i u nekoliko navrata moglo je da se vidi kako gledaju ka ovom drugom i da pokušavaju da "ukradu" neki detalj uopči subotnjeg meča.

(MONDO - N. S.)