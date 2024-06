Smiješno je, samo tenis nema to! Amerikanka digla buru zbog Novaka, sad opet udarila na ATP i VTA!

Koko Gof prije nekoliko dana stala je u odbranu Novaka Ðokovića, a sad želi da napravi velike promjene u tenisu. /Od dopisnika MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Koko Gof zaustavljena je u polufinalu Rolan Garosa. Nije mogla da sruši najbolju teniserku svijeta i aktuelnu šampionku Igu Švjontek. Poljaki nastavlja da pokazuje zašto je tu gdje jeste - 6:1, 6:4. Taj duel obilježio je i jedan kontroverzan detalj, o tome i o samim dešavanjima na terenu pričala je poslije susreta na konferenciji za medije.

"Težak meč za mene, igrala je odlično, ja sam mnogo grešila. Ponosna sam i nadam se da ću sljedeći put da uspijem. Gubila sam od nje na više podloga, više joj odgovara šljaka, jer može da diktira tempo”, počela je Koko.

Amerikanka, koja je na prošloj konferenciji stala u odbranu Novaka Ðokovića, odmah je upitana za spornu situaciju sa sudijom. Sve se dogodilo u trećem gemu drugog seta. Iga je servirala, linijski sudija je uzviknuo “aut”, ali je sudija u stolici Oreli Tort rekla da je loptica bila unutra. Gof je tu lopticu izbacila u aut, a odluka Tort bila je da poen dodijeli Poljakinji, nije se ponovio poen.

"Bio je to momenat frustracije. Svaki poen je veoma bitan protiv nje. Bio je to jedan od takvih trenutaka. Obično ne reagujem, samo je to bila kulminacija svega."

Koko se raspravljala sa sudijom zbog te sporne odluke, vidjelo se i da se rasplakala usred meča. Uslijedilo je pitanje o tome da li smatra da tenis treba da ima neki sistem kao VAR u fudbalu, da mogu da se provjere takve sporne odluke.

"Da, slažem se. Tenis je jedini sport u kom nema VAR sistem. Znam da drugi sportovi to imaju. Uveli su na US openu. Sada je malo smiješno što samo mi to nemamo, što nema mogućnost da se vidi snimak, nego tek kad se meč završi vidimo snimak da smo bili u pravu. Vidimo to na TV-u, supervizor i da se pojavi ne može ništa da uradi", rekla je mlada Amerikanka.

Uprkos novom porazu od Ige, protiv koje ima samo jedan trijumf u 12 mečeva, vjeruje da je blizu da preokrene stvari u svoju korist. "Imala sam dobru ideju protiv nje, samo je realizacija bila loša, mnogo sam griješila, posebno na kraćim lopticama. Teško mi je kad igram protiv nje, to se vidi po skoru."

Neće još spakovati kofere, pošto sa Katerinom Sinijakovom igra u polufinalu dubla.

"Neću dugo razmišljati o ovom porazu jer igram i dubl, imam šansu da osvojim dubl. Ne bih da kažem da ću zatvoriti to poglavlje, ali ne vjerujem da ću igrati mnogo dublova. Želim da okrenem novi list brzo, a kada se turnir završi onda ću da mislim o tome, za sada ću dobiti amneziju", zaključila je Gof.

