Koko Gof oglasila se zbog kasnog meča Novaka Đokovića. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis Actu/X/Amazon prime

Organizatori Rolan Garosa u subotu su doneli sramnu odluku zbog koje je meč Novaka Đokovića počeo oko 22.30, a završen je u nedjelju oko 3 ujutru. Očekivano, meč je ušao u istoriju kao duel koji je završen u najkasnijem terminu. Srpski igrač i Lorenco Museti tako su bar ispisali nove stranice istorije.

Upravo je taj meč jedna od glavnih tema na pariskoj šljaci, pa su tako o tome pitali i Koko Gof koja je ekspresno savladala Elisabetu Koćareto (6:1, 6:2). "Definitivno smatram da je završetak meča u tri ujutru...Osjećam da ljudi misle da je sve gotovo tada, u tri ujutru, ali onda ide konferencija, pa tuširanje, hrana, često su tu i neki tretmani za oporavak. Tako da vjerovatno ne odeš u krevet prije 5, pola 6, možda čak i 7 ujutru", počela je Koko.

Nastavila je u istom dahu. "To definitivno nije zdravo. Možda nije ni fer prema onima koji treba da igraju toliko kasno, zato što to uništi tvoj raspored. Ja sam imala sreće, pa nisam imala mečeve toliko kasno."

Vidi opis Amerikanka brani Đokovića i napada Rolan Garos: To što rade Novaku nije zdravo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 7 7 / 7

Uslijedilo je i pitanje o tome šta bi moglo da se uradi drugačije. "Znam da neki na turu smatraju da mora da postoji granica do koje neki meč mora da počne, odnosno poslije kog vremena ne smije da se igra. Ne znam da li će to da bude pravilo na grend slemovima, ali znam da postoji na WTA mečevima. moglo bi to da se pogleda. Možda ako meč traje dugo, da se naprave promjene na terenima. Znam da je ovdje teško, jer ima samo jedan meč u večernjem terminu i ljudi su platili za te karte. Komplikovano je, ali zbog zdravlja i bezbjednosti igrača bilo bi dobro da u interesu sporta izbegnu da se mečevi završe tako kasno ili da počnu u određeno vrijeme. Naravno, ne možeš da kontrolišeš kada će da se završi meč", zaključila je Gof.

(MONDO - N.S.)