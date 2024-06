Došao je dan koji su čekali, srušili su Novaka: Kažu da više nikad neće biti prvi, ali Đoković se pita

Novak Đoković više nije prvi na svijetu.

Izvor: Mohammed Badra/EPA

Gotovo je, a neki kažu i zauvijek! Novak Đoković je od ovog ponedjeljka pao sa prvog mjesta ATP liste i sada je treći teniser svijeta, a tron je preuzeo Janik Siner. Mladi 22-godišnji Italijan je poslije dolaska u polufinale Rolan Garosa stigao do 9.525 bodova, dok je Karlos Alkaraz drugi sa 8.580 poena. Novak je treći i ima 8.360 bodova, a na četvrtom mjestu nalazi se drugi finalista Rolan Garosa Aleks Zverev sa 6.885 poena. Danil Medvedev je peti sa 6.485 bodova. Top 10 zatvaraju Andrej Rubljov, Kasper Rud, Hubert Hurkač, Aleks de Minor i Grigor Dimitrov.

Novaku je prethodna sedmica bila 428. na vrhu ATP liste, a iako uopšte nije daleko od Alkaraza i Sinera i iako je posljednjh 39 sedmica držao prvo mjesto, mnogi ne veruju da ćemo ga opet vidjeti na vrhu. O tome je pričala australijska teniserka Kejsi Delakva.

"Da li ćemo ikad više vidjeti Novaka na prvom mestu ATP liste? Ja iskreno ne mislim tako... Mislim da je njegovo vrijeme na prvom mjestu ograničeo. Ali, ima i dalje taj rekord. Hajde da budemo objektivni, ne kažem da apsolutno ne postoji šansa da će se vratiti na prvo mjesto, ali da li mislim? Pa... Proveo je 428 nedjelja tu, to je puno vremena... To je nevjerovatan period od preko osam godina. Ali, mislim da on to ne želi više tako jako", rekla je bivša australijska teniserka Kejsi Delakva.

Novak već ima preko 100 nedjelja više na prvom mjestu više od Rodžera Federera i duplo više vremena je bio na prvom mjestu od Rafaela Nadala, tako da mu je jurenje prvog mjesta i odlazak na manje turnire nepotreban napor. Sada želi da osvaja samo one najveće pehare i naravno zlato na Olimpijskim igrama.

"On želi titule, bio je otvoren po tom pitanju, želi samo grend slem titule i velike rekorde. Već ima svjetski rekord za prvo mjesto na ATP listi, ali mislim da ga to ne zanima. Da li bi mogao? Da. Da li želi? Ne. Ima još mnogo bodova koje mora da brani, tako da mislim da je isteklo njegovo vrijeme na prvom mjestu ATP liste", dodala je Delakva.

Što se tiče Janika Sinera on je postao prvi Italijan na prvom mjestu ATP liste. Sada ima jednu nedjelju na vrhu kao Patrik Rafter, a naredne nedjelje će se izjednačiti sa Karlosom Mojom. Nakon toga će juriti Jevgenija Kafeljnikova, Tomasa Mustera i Marsela Riosa sa po šest i Džona Njukomba i Huana Karlosa Ferera sa po osam nedjelja na vrhu.