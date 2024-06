"Đoković je najbolji dok god igra!" Kakve riječi Novakovog hejtera - ovo niko nije očekivao

Iako je godinama kritikovao Novaka, Mats Vilander je sada iznio potpuno drugačiji stav.

Novak Đoković je morao da se povuče sa Rolan Garosa zbog povrede meniskusa koju je zaradio tokom meča protiv Franciska Serundola, a to je značilo i gubitak prve pozicije na ATP listi. Iako italijanski teniser Janik Siner neće osvojiti grend slem titulu jer je izgubio u polufinalu od Karlosa Alkaraza, on će u ponedjeljak po prvi put stati na čelo kolone. Nije to svima po ukusu.