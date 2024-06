Tužan kraj karijere Endija Mareja: Svi detalji povlačenja velikog šampiona!

Slavni teniser Endi Marej mogao bi da završi karijeru potpuno iznenada, bez učešća na dva omiljena turnira koje je isplanirao kao posljednje.

Žrijeb na Vimbldonu otkriće nam put najboljih svjetskih tenisera do titule na najprestižnijem turniru, ali i veliku dilemu koju imaju svi ljubitelji ovog sporta - da li će se nekadašnji broj 1 i višestruki grend slem šampion Endi Marej pojaviti na takmičenju. U četvrtak popodne djelovalo je da neće, posebno kada je riječ o singlu, ali su prethodnih dana stizale različite informacije zbog njegovih problema sa zdravljem, odnosno cistom na kičmi!

"Rekao bih da je vjerovatnije da neću igrati u singlu, ali takođe j***no sam u rehabilitaciji 24/7 kako bih dao sebi šansu da opet igram ovdje. Očigledno da je prošla nedjelja bila jako teška i mnogo toga se desilo sa mojim planovima da završim karijeru na Olimpijskim igrama", rekao je Škot koji je operisan u subotu.

Marej se nedavno konsultovao sa svojim timom i saznao da će nakon operacije morati da napravi pauzu između šest i 12 nedjelja. Ipak, situacija sada je drugačija nego tada, pa škotski teniser do posljednjeg trenutka čeka i nada se da će moći da zaigra Vimbldon, za koji je isplanirao da mu bude pretposlednji turnir u karijeri - prije nego što u Parizu okači reket o klin i završi sa profesionalnim sportom.

"Sve diskusije i razgovori koje sam imao sa mojim timom govore da neću igrati nakon ljeta. Naravno razgovorao sam sa porodicom i rezervisali smo porodični odmor nakon Olimpijskih igara. Ne planiram da idem u Njujork, ali takođe ne želim da se ispostavi da sam posljednji put igrao tenis na Kvinsu", dodao je Endi Marej.

Iako su ga savjetovali da pauzira zbog operacije, u timu slavnog škotskog tenisera više nisu sigurni kakvu će on odluku donijeti. Endi zna da je ovo posljednja prilika da se pojavi na Vimbldonu i ne želi da je propusti, ali je teško očekivati da može da napravi zapaženiji rezultat jer je prije samo nekoliko dana imao operaciju na kičmi za koju je ubrzo saznao čitav svijet.

To se posebno nije svidjelo njegovoj majci Džudi, koja je oštro reagovala na društvenim mrežama. "Kada vaši privatni medicinski detalji procure do medija od nekoga bliskog, kome ste vjerovali... Razočaravajuće", napisala je majka britanskog tenisera na platformi "X". Tom prilikom je potvrdila da Endi nije zvanično donio odluku o povlačenju sa turnira koji je osvojio 2013. i 2016. godine.

Marej obožava Vimbldon i Olimpijske igre, pošto je oba takmičenja osvajao po dva puta u karijeri i to su mu najveći uspjesi, uz prvo mjesto koje je držao nešto manje od godinu dana. Endi je svojevremeno osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, baš na terenima Vimbldona, pa je logično pomisliti da će mu jedan od ta dva turnira biti posljednji u karijeri.

"Kada on planira da se penzioniše? Zbog toga što je Britanac nadate se da će to učiniti na Vimbldonu. Ili na Olimpijskim igrama gdje predstavlja Veliku Britaniju. Rafa više nije Rafa, Novak možda ne igra Vimbldon, a Endi može da pogleda ka terenima i da pomisli da će biti dobar. Učinio je to prošle godine. Trenutak za operaciju je katastrofalan, ali mislim da će se pojaviti ako je na 90 odsto mogućnosti. Posebno ako mu je posljednji turnir", rekao je teniski ekspert Mats Vilander.

Marej je godinama imao velikih problema sa leđima, a nekoliko puta su bolovi u tom delu tijela uticali i na njegovu karijeru. Ipak, "najpoznatije" povrede koje su mučile Endija Mareja su kukovi. Problemi su se pojavili tokom 2017. godine, da bi početkom 2018. godine imao operaciju koja mu je odredila posljednjih nekoliko godina karijere. Početkom 2019. godine otkrio je da razmišlja o završetku karijere jer već 20 mjeseci bez prestanka trpi bolove, ali je na kraju uspio da se vrati na veliku pozornicu. Kao i svi drugi teniseri, Endi je tokom karijere imao manje probleme sa ramenima, koljenima i skočnim zglobovima.

