Hrvatica ga vidjela sa drugom ženom, sad se javio! Blanka ćuti, Ruben priznao: Ljudi prave greške, ja prvi!

Vidjećemo šta će reći Blanka poslije ovoga, sada se javio Ruben Van Guht.

Veliki skandal je izbio kada je poznati belgijski novinar Ruben Van Guht govorio o meču Belgija - Rumunija na Euro 2024. On se u program javio iz svoje hotelske sobe, a to bi moglo da mu dovede u pitanje brak sa poznatom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić. Razlog za to je što su se u toku video poziva u pozadini vidjele ženske noge koje je on nekako probao da sakrije, ali nije uspio. Pogledajte taj video snimak: