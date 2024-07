Olga Danilović odmah ispala na Vimbldonu!

Srpska tenisera odmah je završila učešće na Vimbldonu.

Olga Danilović ispala je sa Vimbldona već u prvom kolu. Izgubila je od rumunske teniserke Anke Aleksije Todoni - 7:5, 6:1. Bio je to njihov drugi meč, Srpkinja je imala ulogu favorita protiv djevojke rođene u oktobru 2004. godine, ali to nije uspjela da dokaže na terenu. Moraće da se sprema za povratak kući...

Olga je loše započela meč, odmah je pretrpila brejk i gubila je sa 4:1, bilo je i 5:2, pa je njena rivalka servirala za set i imala set loptu. Danilovićeva je, baš kao što je to radila na Rolan Garosu, uspjela da se vrati, da uzvrati brejk, pa da na svoj servis spasi novu set loptu. Djelovalo je da je to momenat u kom može da prelomi set, ali je onda u 12. gemu pretrpila brejk sa nulom. Rumunka je to iskoristila i u drugom setu je bila još ubjedljivija.

Podsjetimo, Olga je do glavnog žrijeba stigla uz mnogo sreće. Izgubila je u trećem kolu kvalifikacija, pa je zbog povlačenja Elizabete Koćareto ušla u glavni žrijeb. Nažalost, nije iskoristila to što je bila "laki luzer", već je odmah završila takmičenje. Uz to je sada čeka još veći pad na WTA rang listi i biće oko 150. mjesta... Od srpskih teniserki u žrijebu je ostala samo Aleksandra Krunić koja ne igra u singlu ,već samo u dublu.

