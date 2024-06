"Nisam pričala o tome!" Olga otkrila sve o drami kroz koju prolazi: Boli me, patim

Olga Danilović je uspjela da dođe daleko na Rolan Garsu, a može i još više. Samo da tijelo počene da je sluša. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Olga Danilović je zasijala na ovom Rolan Garosu. Krenula je od kvalifikacija, gazila sve redom i na kraju uspjela da "pokaže zube" čak i grend slem šampionki Marketi Vondroušovoj! Iako je izgubila u dva seta 6:2, 6:2, ali itekako je Čehinja morala da radi za ovu pobedu. Na konferenciji za medije poslije meča srpska teniserka je istakla da ovaj rezultat može da promijeni mnogo toga u njenom nastavku sezone.

"Nisam pričala sa timom, to što sam prošla u četvrto kolo promijenilo je planove. Ne znam hoću li igrati još jedan turnir na šljaci, pa na Vimbldon ili turnir na travi pred Vimbldon. Istuširala sam se i došla ovdje, nisam ih vidjela", rekla je Srpkinja.

Sada poslije šest pobjeda na grend slemu, svi se nadamo da Olga uskoro može u Top 100 i da može da napravi iskorak. Ipak, ona ima neke probleme o kojima nije htjela mnogo da priča u prošlosti.

"Ne znam. Stalno se priča o tim iskoracima i koracima. Trudim se da igram najbolje gdje god da igram. Kontinuitet je uvijek falio. To je prva stvar u nekim dijelovima sezone... Falio je kontinuitet. Može to da se promijeni. Daj Bože da moje tijelo sluša i da mi da da odigram još. Kada god je bilo nešto dobro, tijelo je patilo. Mene boli tijelo, zato što sam odigrala šest mečeva i ništa nešto što je strašno ili što me brine. Idem kući na oporavak. Da izdvojim jednu stvar, to je taj kontinuitet mečeva, rad je tu, ali falili su mečevi", naglasila je ona.

Ćerka velikog šampiona i sama veliki talenat, očigledno zna kako da pobjeđuje i na najvećoj sceni. Ali da bi uspjela da to radi potrebno je da bude samo... "Zdrava. Čim čujem riječ zdrava, to je to. Voljela bih, prvo bih to voljela. Mnogo sam se namučila, nisam puno pričala o tome. Ne pričam to na sva vrata. Imala sam mnogo teške periode. Najgora stvar je kada gledaš na TV-u kako igraju, a ja na ovoj ili onoj terapiji kod kuće. Voljela bih da budem zdrava i da imam kontinuitet igre, samim tim će doći. Nikad ne volim da pričam da će sigurno da bude dobro ako budem igrala, ništa nije sigurno", istakla je Olga Danilović.