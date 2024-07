Britanski voditelj pričao da je Novak "idiot", Kirjos ga ućutkao!

Nik Kirjos stao u odbranu Novaka Đokovića i to kod britanskog novinara koji ga je nazvao "idiotom".

Nik Kirjos godinama je bio najveći kritičar Novaka Đokovića, nadmašivši čak i Bena Rotenbega, pa i Matsa Vilandera. Redovno je upućivao ružne komentare na račun Srbina, da bi se za vrijeme Australijan opena 2022. godine situacija iznenada promijenila, pošto je Kirjos bio jedan od rijetkih koji su stali uz Đokovića, dok su ga australijske vlasti kinjile i pronalazile način da ga protjeraju iz zemlje.

Od tada, njih dvojica su praktično prijatelji, može se reći da su "popustili" i Rotenberg i Vilander, dok je trenutno najveći negativac britanski novinar Pirs Morgan. Već godinama unazad, Morgan govori najružnije stvari o Đokoviću, naziva ga idiotom, čak mu je smetala i njegova majka Dijana, a dok Srbin čeka izvinjenje - baš u goste je pozvao Nika Kirjosa.

Upravo se i sa Kirjosom svađao Morgan, ali su zakopali ratne sjekire i u emisiji govorili o nekadašnjem zajedničkom neprijatelju. Naravno, mislimo na Novaka Đokovića...

"Za mene je Novak najbolji teniser svih vremena. Najljepše je bilo gledati Federera, ali je Novak najbolji koji je uzeo reket u ruke", rekao je bez ustezanja Kirjos, zbog čega je engleskom novinaru sigurno bilo teško, pošto je morao da "ide uz dlaku gostu" i složi se sa njim u neku ruku.

Morgan je podsjetio Kirjosa da je nekada davno pričao da Novak ima "bolesnu opsesiju da ga svi vole", pa je upitan da li i dalje to misli ili se kaje zbog svojih riječi:

"Da, istina je, rekao sam to. Mislio sam na to da bi uvijek gledao da ga publika voli, a nadam se da će slušati ovo, sada vidim da ga to ne zanima više. Izađe na teren i u redu mu je da bude negativac. Briga ga za to, kad ga nerviraju, nakon toga zaigra još bolje i ne mogu da ga pobijede. Prije je htio da ga vole, da navijači budu uz njega, a sada kada sluša sebe - prihvatio je tu ulogu anti-heroja. Zašto ga ne vole? Ne znam, možda zato što mnogo pobjeđuje. Isto mislim i da nije tako perfektna ličnost kao Federer ili Nadal, što ja volim".

Kirjos je otvoreno rekao i da je Novak najbolji sportista svih vremena, posebno jer mnogi ne shvataju koliko je tenis zahtijevan sport koji iziskuje da ste sami na terenu, da svake nedjelje mijenjate terene i podlogu, vremensku zonu... Konstantno morate da se prilagođavate na nove uslove!

"Igrao sam protiv njega u finalu Vimbldona i dobio prvi set, kada sam znao da moram da ostanem smiren, a on je odigrao toliko finala... Toliko je bio miran. Šta je najbolja stvar oko njega? To što je skroman, a može da bude snob, uvijek svima pomaže i još je duhovit. Šta je najgore kod njega? Pustio je Alkaraza da pobijedi Vimbldon, a mene nije!", nasmijao se Nik Kirjos zbog koga je i Pirs Morgan morao da hvali Novaka, baš kao i kada mu je Zlatan Ibrahimović bio gost.

Zanimljivo, Novak Đoković je poslije pobjede nad Koprivom u prvom kolu Vimbldona upravo pohvalno pričao o Niku Kirjosu, a njih dvojica će odigrati i egzibicioni meč u srijedu, što će biti nova prilika da ojačaju svoj odnos.

