"Ne znam kako ću biti sutra!" Novak se oglasio o povredi: Kao da hodam po jajima, nisam se za ovo spremao

Novak Đoković još čeka da vidi i bude potpuno siguran u kakvom je stanju njegovo koljeno.

Izvor: Youtube/ Wimbledon/Printscreen

Novak Đoković je odigrao prvi meč na Vimbdlonu i izgledao je odlično. U tri seta je savladao Vita Koprivu i plasirao se u drugo kolo turnira gdje će se sastati sa Britancem Džejkobom Firmlijem. Ipak mnogo više od samog tenisa pažnju je privkuklo koljeno Novaka Đokovića. Gledali su novinari boju njegovog steznika, kao i to kako se kreće. Razlog za to je povreda meniskusa na Rolan Garosu i operacija kojoj se podvrgao nakon toga. Nakon svega upitan je da li je igrao sa malo zadrške na otvaranju svoje sezone na travi.

"Jesam pogotovo u početku prvih pet-šest gemova kao da sam hodao po jajima. Htio sam sebi da dam vremena da osjetim teren. Igrali smo na potpuno drugačijem terenu nego kao kada sam se spremao. Trava je ovdje dosta klizava, par puta sam cimnuo i sebe i protivnika i proklizao nekoliko puta i tu sam bio malo obazriviji, međutim pri kraju prvog seta i početkom drugog dosta sam se slobodnije i lagodnije osjećao. Jednom sam se spustio dosta nisko i koljeno je dobro odreagovalo, nisam osjetio bol. Ne znam kako će biti sutra, obično je do sutra sve dobro, ali sve je dobro i igrački i zadovoljan sam", rekao je za "Sport klub" Novak Đoković.

Na konferenciji za medije pitali su ga strani novinari da li može da uporedi ta dva meča - onaj sa Serundolom na šljaci kada se povrijedio i ovaj sa Koprivom. Ipak niti je rival istog kvaliteta, niti je podloga slična.

"Nije baš za poređenje jer je drugačija podloga. Naravno da je osjećaj na terenu drugačiji, drugačiji je rival na terenu. Serundolo na šljaci je težak rival čak i kada si zdrav. Druge su okolnosti, ali nisam imao nikakav bol koji sam imao u tom meču. To je dobro. Sigurno je da sam počeo jako oprezno, nisam u svim poenima išao na sto odsto, ali igrao sam dovoljno dobro da pobijedim sigurno u tri seta. Osjećam koliko sam napredovao i nekoliko poena koje sam imao u drugom setu, tada sam prvi put klizao po travi. To nisam radio ni dok sam trenirao. To je bio sjajan test i poslije toga sam bio srećan što sam to uradio jer sam do tada oklijevao da uradim tako nešto ekstremno. Ali poslije sam se bolje osjećao vrlo pozitivno i vrlo sigurno", završio je Novak.