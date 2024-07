Miomir Kecmanović nakon maratona stigao do trećeg kola Vimbldona: Osvetio se rivalu, sad čeka Janika Sinera!

Miomir Kecmanović prošao je u treće kolo Vimbldona i tamo bi mogao da igra sa Janikom Sinerom.

Miomir Kecmanović igraće u trećem kolu Vimbldona! Uspio je poslije pet setova i velike borbe da savlada Talona Grikspora (Holandija) - 4:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:2, 6:3! Dva puta je gubio u setovima, dva puta je izgledalo kao da će da završi takmičenje, ali nije dozvolio da se to dogodi.

Imao je 27. teniser svijeta dva puta prednost u setovima, prvo 1:0, pa 2:1, treći set je dobio sa 6:1 i izgledao je dominantno. Ali, Miša je pokazao zašto ga ne treba otpisivati. Uspio je da izjednači u setovima, da odvede meč u odlučujući set i da tamo pokaže od čega je satkan. Izjednačio je tako najveći uspjeh u karijeri na londonskoj travi, pošto je i 2022. prošao u treće kolo i tada ga je zaustavio Novak Đoković.

Prije dvije nedjelje je Grikspor pobijedio Kecmanovića na turniru u Hertongenbošu, sada mu se osvetio i to sa kamatom. Naredni rival biće mu bolji iz meča između dvojice Italijana Janika Sinera i Matea Beretinija. Ako to bude Siner, biće im to četvrti okršaj, sva tri pripala su italijanskom igraču. Ukoliko Mateo napravi iznenađenje biće to njihov treći susret i zanimljivo je da je oba dobio Srbin.

