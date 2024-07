Imitirao i provocirao Novaka, pa dobio životnu lekciju: Razbjesnio Đokovića, zato sad ćuti kao zaliven!

Za sada se ne javlja, vidjećemo kada počne meč.

Novak Đoković je rutinski dobio prva dva meča na Vimbldonu, a sada će se u trećem kolu sastati sa teniserom koga je već eliminisao sa grend slema ove godine. Aleksej Popirin koji mu je naredni rival je igrao sa Novakom i treće kolo Australijan opena, kada je Đoković pobijedio 6:3, 4:6, 7:6, 6:3.

Nakon što je Novak u tom meču sjajno odigrao prvi set i kada se činilo da bi mogao da se prošeta u četvrto kolo Srbin je potpuno pao u igri. Vidjeli smo ga kako gestikulria ka svom timu vrlo nervozno, a onda je Popirin to iskoristio da se vrati u meč i dobije drugi set 6:4. Poslije toga je iskoristio momenat za provokaciju!

Poslije dva brejka i osvojenog seta on je riješio da imitira Novaka! Kada je išao ka svojoj stolici okrenuo se ka publici i tada je stavio ruku na uvo. Htio je da ih bolje čuje i nije bio zadovoljan koliko je domaća publika navijala za njega. Znamo koliko je prepoznatljiv Novak po tom potezu, mada on to uglavnom radi kada pobjeđuje i kada je publika protiv njega. Prisjetite se tog detalja sa meča:

I prije samog meča nije mogao bez provokacija Popirin. Ovoga puta ćuti, a kada je igrao meč na Australijan openu žalio se na organizaciju i to što je Đoković imao malo više vremena da odmori između dva kola. Sada, valjda poučen iskustvom iz Australije - ćuti!

"Mislim da su teniseri podijeljeni 50-50 oko te odluke da turnir počne u nedjelju. Đoković je dobio jedan dan više, siguran sam da je tražio da igra u nedjelju. To je što je. Divim mu se zbog svega što je uradio, vjerovatno je i najbolji svih vremena, ali ja imam samopouzdanja kada ulazim u meč i vjerujem u sebe, znam da mogu da dobijem meč čak iako je najbolji na svijetu. To je samo još jedan teniser sa druge strane mreže Mislim da neće postojati jedan trenutak tokom meča da ja ne vjerujem da mogu da ga pobijedim. Najbolji je u istoriji našeg sporta, ali imam i ja opasno oružje u svojoj igri koje može da ga poremeti. Ulazim u meč sa puno samopouzdanja, a ako nije tako - nema ni poente da igramo", rekao je tada Popirin.

