Spektakualran način da se proslavi još jedna važna pobjeda u najvećoj teniskoj karijeri ikada.

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Novak Đoković je na Vimbldonu savladao australijskog tenisera Alekseja Popirina, zatim zasvirao violinu, pa ka tribinama poslao poljupce. Mnoge je zanimalo šta znači takva proslava pobjede na trećem grend slemu sezone, a zatim se najbolji svih vremena na konferenciji raspričao o načinu na koji slavi trijumfe.

Ovaj put je uspjeh bio posvećen ćerki Tari, koja već pola godine uči da svira violinu. Novak Đoković je pogledao u pravcu svog tima, "zasvirao" na reketu i baš ka Tari poslao poljupce - jer je prije svega tata, pa tek onda najboljih teniser u istoriji.

"To je bilo posvećeno mojoj Tari koja unazad 6 mjeseci svira violinu", objasnio je Novak Đoković nakon pobjede nad Aleksejem Popirinom i plasmana u drugu nedelju turnira. Ćerka Tara zajedno je sa bratom Stefanom i majkom Jelenom sjedila u Novakovoj loži, a "dosadne" dijelove meča preskakala je tako što je čitala knjigu o jednorozima.

Vidi opis Đoković otkrio zašto je svirao violinu: "Gudio" na teniskom reketu, pa poslao poljupce - evo i kome Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 10 / 10

Novak se pred medijima dotakao i drugih sportista koji na specifičan način slave pobjede. Pričao je o Boltu, Kristijanu Ronaldu, andreu Agasiju, Žo-Vilfredu Congi, džudu Belingemu, Karlosu Alkarazu...

"Imam svakako - tu su Usein Bolt, onda onaj 'sui' od Ronalda, kao i poljubac i poklon na sve četiri strane publici šta je praktikovao Agasi. Tu je i Guga Kuerten sa crtanjem srca na šljaci na Rolan Garosu, a i Conga je umio da proslavi na zanimljiv način, da malo poskoči, u nekom fudbalskom maniru. Vidim da sada mnogi prate Belingema - kada onako jednostavno raširi ruke, pa sam to čak vidio i kod Alkaraza - a i ja sam to uradio na Rolan Garosu. Zabavno je kada možemo da uzimamo nešto iz drugih sportova, da ima šta zanimljivo da se podijeli", rekao je Novak.

Takođe, ispričao je i anegdotu od prije više od 15 godina, kada je savladao Radeka Štepaneka u Njujorku. "Ja sam svoje načine slavlja mijenjao u zavisnosti od važnosti pobjede, ambijenta i osećanja - a eto, sada smo prešli na violinu. Sjećam se da je Štepanek imao zanimljiv način proslave pobjede, i baš smo se šalili na tu temu. Sjećam se da sam ga 2007. godine pobijedio u 5 setova na US Openu u strašno napornom meču odigranom po velikoj vrućini. U jednom trenutku je on osvojio važan poen pa je istrčao po terenu na neki duhovit način, a onda sam mu ja uzvratio kasnije kada sam osvojio moje poene. I to je bilo veoma zabavno. Od tada to datira...", prisjetio se Đoković.