Novak zabrinuo izjavom: Drago mi je da mislite to, ali je daleko od dobrog"

Povreda je i dalje tu, iako Novak Đoković izgleda odlično na terenu.

Izvor: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Novak Đoković je savladao Alekseja Popirina u trećem kolu Vimbldona, a iako je izgubio prvi set izgledao je odlično na terenu. Naravno poslije meča je ponovo bilo pitanja o njegovom koljenu koje je operisao prije samo nekoliko nedjelja.

"Drago mi je da mislite da je sve u redu, tako izgleda, ali daleko je to od toga. Jesam se bolje kretao u odnosu na prva dva meča, Igram slobodnije u tom smislu, ali je to daleko od dobrog. Radimo na tome na stolu sve vrijeme tako da bih mogao da igram naredni meč", rekao je Novak o svom koljenu.

Novak će u ponedjeljak igrati meč četvrte runde Vimbldona sa Holgerom Runeom, a to će mu biti ubjedljivo najteži test do sada. Gubio ne Novak u prošlosti od Danca, a i kada ga je dobijao bilo je to jako teško. Vidjećemo kako će njegovo koljeno da izgleda.