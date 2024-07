Novak Đoković otpisan pred osminu finala Vimbldona protiv Holgera Runea, što može da mu bude dobar znak.

Izvor: Shutterstock

Novak Đoković večeras oko 19 časova igra četvrtfinale Vimbldona protiv Holgera Runea, talentovanog tenisera iz Danske koji neodoljivo podsjeća na "mladog Noleta". Njih dvojica se godinama poznaju, odigrali su već nekoliko zaista sjajnih mečeva, pa tako ne sumnjamo i da će večerašnji na Centralnom terenu biti za istoriju.

Kladionice kažu da je Đoković favorit, iako i sam priznaje da koljeno "nije idealno", pa tako ima i onih koji tvrde da će Rune doći do pobjede. I to ne da će doći, nego oko toga nema dileme... Specijalizovani portal "Tenis.com" objavio je nevjerovatan tekst o meču Đokovića i Runea gdje savjetuje svoje čitaoce da se klade na Danca, konstatujući da je Nole stigao do osmine finala igrajući ne tako dobar tenis protiv slabih rivala.

"Đokovića su izazvali i Firnli i Popirin. Sada će Đoković igrati protiv supertalentovanog Runea u osmini finala. Ovo će biti njihov šesti okršaj, a Rune ima prednost od 3:2. Srbin nikada nije pobijedio Danca bez izgubljenog seta. Takođe, mislim da klinac ima šanse da odigra tijesan meč", navodi autor.

Vidi opis Nikad nije bilo lakše dobiti Novaka! Sraman tekst o Đokoviću, otpisali ga opet: "Igra za trojku!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 10 10 / 10

"Tokom tri meča na Vimbldonu, Đoković nije odavao da ima problema nakon operacije koljena prije samo tri nedjelje. Izgledao je kao i prije povrede, uz padove i uspone u igri. Prije dolaska u London, Đoković je imao skor od 18 pobjeda i osam poraza, pa čak i sa tri trijumfa na Vimbldonu, njegov procenat pobjeda (72,4 odsto) ove sezone njegov je najslabiji od 2006. Takođe, pali su i ostali procenti u njegoj igri, pa dobija tek 82,7 gemova na svoj servis, najmanje od 2010. Ne uspijeva da dobija servis-gemove kao što je to uspijevao do sada. Kada se to iskombinuje sa malim padom u snazi kada su udarci sa osnovne linije u pitanju, nije teško da se zaključi da je sada lakše ga dobiti nego ikada", poručuje se u tekstu i dodaje:

"Đoković je imao sreće da igra protiv loših tenisera, pa je i njegova igra, koja je za 3+, bila dovoljna do sada. Ali, to neće moći tako protiv Runea koji odlično servira, sve pogađa sa osnovne linije i ima ekstremno samopouzdanje. Rune je jedan od rijetkih koji će na meč protiv Đokovića izaći sa mišljenjem da je bolji igrač".

Izvor: Aaron Chown / PA Images / Profim

Vidjećemo da li bi ovakve riječi baš mogle da motivišu Novaka Đokovića, koji je najopasniji kada ne vjeruju u njega. Mnogo je puta do sada uspijevao da iz toga izvuče dodatnu snagu, pa se nadamo da će tako biti i protiv Danca...