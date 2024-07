Aleks De Minor osjetio bol pred Novaka Đokovića na Vimbldonu: Možete da računate da ću dati sve od sebe

Aleks De Minor je izgleda osjetio bol na kraju meča.

Izvor: Printscreen/Sport klub

Aleks De Minor je napravio veliki uspjeh na Vimbldonu, možda i najveći u karijeri kada je uspio da savlada Artura Filsa 6:2, 6:4, 4:6, 6:3 za tri sata igre, a onda je nakon posljednjeg poena na meču uznemirio svoj boks i svoje navijače. Jedva je prišao ka mreži kako bi se pozdravio sa rivalom, a vidjeli smo unezvijeren izraz na njegovom licu. Djelovalo je da je povrijeđen i da nije u najboljem stanju što je on indirektno i potvrdio.

Kada ga je novinarka poslije meča na terenu pitala za gestikulaciju i za to da li je povrijeđen samo je rekao da će nekako uspjeti da se spremi za četvrfinale. Nama je to bitno zato što upravo De Minor ide na pobjednika meča između Novaka Đokovića i Holgera Runea koji počinje oko 19 časova.

"Biću dobro, pronaći ću način. Hvala svima, atmosfera je bila sjajna, nevjerovatna. Veoma sam ponosan što sam ovdje u četvrfinalu pred vama, zato hvala vam. Jedva sam čekao da pređem tu ciljnu ravninu. Definitivno sam učinio da protivniku bude mnogo teže. Srećan sam što sam prošao, a mentalno je dobro što sam uspio da ostanem u meču", rekao je De Minor.

Jedva je stajao na nogama De Minor, ali je uspio da odgovori na nekoliko pitanja. Jedno od njih je bilo i to koga bi više volio kao rivala u narednom kolu. De Minoru to nije previše bitno. "Meni je dovoljno što sam u četvrfinalu i to će mi biti dovoljno kao inspiracija i jedva čekam da počne. Ono na šta sigurno možete da računate je da ću da izađem i da dam sve od sebe", zaključio je Australijanac.

(MONDO)