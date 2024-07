"Slušajte, ne možete da me dotaknete!" Novak Đoković kao nikad isprozivao publiku: 20 godina igram, znam šta je ovo!

Novak Đoković je bio jako ljut na publku poslije meča sa Holgerom Runeom.

Novak Đoković je u četvrfinalu Vimbldona! Savladao je Holgera Runea u četvrtom kolu 6:3, 6:4, 6:2 i lakše nego što se očekivalo je izašao na kraj sa mladim Dancem koji je u prošlosti znao da ga namuči. Poslije pobjede nad Dancem prvo je uz pomoć reketa "odsvirao" nešto za svoju ćerku Taru na tribinama, a onda stao pred novinara.

Prvo se obratio sa komentarima o meču i istakao da ne vjeruje da je Holger Rune igrao najbolje što je mogao. Loše je mladi Danac započeo meč, a nakon toga nije uspio mentalno da se vrati.

"Veoma sam zadovoljan. Ne vjerujem da je igrao blizu svog najboljeg tenisa. Loš početak za njega, izgubio je prvih 12 poena i to je mentalno uticalo na njega. Nije lako igrati na ovom terenu, stresno je. Što se mene tiče mislim da sam bio dobar u najbitnijim trenucima, Stvari su mogle da se promijene da nisam završio neke servis gemove, ali sve u svemu dobra igra i ja sam zadovoljan što sam sve završio u tri seta", rekao je Novak. A onda je krenuo u napad!

Imao je na kraju drugog seta sukob sa navijačima Holgera Runea koji su bili jako glasni i jako su vikali "Ruuuneeee" između poena. Iako je to navodno bilo samo navijanje za svog favorita, nisu mogli Novaka da ubijede u to.

"Svi navijačima koji imaju respekt hvala što su došli ovdje, njima čestitam iz dubine srca i duše. A svim onima koji su odabrali da me ne poštuju želim dooobroo veče. Imajte lijeeepooo veče. Lijeeepooo veče, lijeeeepooo veče", rekao je Novak referišući na to dugo "uuuu" koje se čulo tokom meča.

Novaku je novinar sugerisao da je možda to bilo samo upućeno Runeu. "Ne, ne, to ne prihvatam, Ali to ne prihvatam, Znam da su navijali za Runea, ali ja više od 20 godina na turu i znam šta je šta. To je bio izgovor za zviždanje meni. Igrao sam u mnogo težim okruženjima, vjerujte mi, ne moožete da me dotaknete."

"Osjećam se odlično na terenu. Dan po dan uvijek imamo na čemu da radimo. Sutra ću biti na terenu i igrati. Osjećam se dobro, igrao sam sa Aleksom više puta. Jedan od bržih, ali ako ne i najbrži igrač na travi, ali uživaću na terenu. "

