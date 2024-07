POSLUŠAJTE - Da li je "Buuu" ili Rune? Đoković u obračunu sa Englezima, napali ga da izmišlja! (VIDEO)

Poslušajte da li je Novak Đoković u pravu kada kaže da mu je publika zviždala nakon svakog lošeg poena, maskirajući to navodnom podrškom Runeu.

Izvor: RTS/Screenshot

Cijeli svijet danas priča o reakciji Novaka Đokovića na Vimbldonu. Ne na mreži, ne sa osnovne linije, nego kraj mikrofona, kada je publici sasuo u lice sve što misli o njihovom ponašanju. Đoković se još tokom meča sa Holgerom Runeom svađao sa dobrim dijelom publike koja mu je zviždala, pa ih je zato "poslao na spavanje", međutim reporter mu je odmah sugerisao da možda nije u pravu i da su vikali "Ruuune".

Đoković se nije složio sa tom ocjenom i odmah je replicirao novinaru: "Ne prihvatam to. Znam da su navijali za Runea, ali ja više od 20 godina na turu i znam šta je šta. To je bio izgovor za zviždanje meni. Igrao sam u mnogo težim okruženjima, vjerujte mi, ne možete da me dotaknete...", rekao je Nole, a vi poslušajte ko je u pravu. Pojačajte ton!

Pogledajte 00:16 Navijači zvižde Novaku Đokoviću Izvor: RTS1 Izvor: RTS1

Da li viču "buuu" ili "Ruune"? Oko toga će vjerovatno dugo biti spora, pošto je i Holger Rune rekao da misli da su skandirali njemu, dok sa druge strane Nole insistira da dobro zna šta su pokušavali da rade "pritajeni" navijači Danca: "To njihovo urlikanje je bilo usmjereno njemu, i to je okej, ja sam to i tolerisao znajući da ga podržavaju. Ali, to je preraslo u provokaciju i jedan izraz nepoštovanja, nesportsko ponašanje tog dijela publike. Nakon moje greške, svakog poena koji izgubim, to su radili. Smatram da to nije u redu!", rekao je Novak za "Sport Klub".

Anketa Šta publika viče Novaku na Vimbldonu? Možda navijaju za Runea, ali čuju se i zvižduci 16.67% (1)

Deluje da viču Rune 0% (0)

Mislim da mu viču buuu 33.33% (2)

Nejasno je, ali verujem Novaku 50% (3) Povratak na glasanje Šta publika viče Novaku na Vimbldonu? Možda navijaju za Runea, ali čuju se i zvižduci

Deluje da viču Rune

Mislim da mu viču buuu

Nejasno je, ali verujem Novaku Glasaj Rezultati



U međuvremenu, novinarka Bi-Bi-Sija Sara Tornton je napisala na Tviteru da je Đoković u pravu: "Bila sam na Centralnom terenu i pomislila sam da ima dosta kretena koji zvižde Đokoviću i kriju se iza imena Rune. To se brzo raširilo. Ali, kao teniski navijač moram da kažem da je sjajan tenis koji su igrali nadmašio to", napisala je ona.

Najbolji srpski teniser će na teren u srijedu protiv Aleksa de Minora.

Pogledajte i "zapaljiv" govor Novaka Đokovića posle pobede nad Runeom:



