Novak na silu želi da je negativac: Cijela Britanija protiv Đokovića, novinarka ga napala da laže

Britanska novinarka Kler Bolding sa Bi-Bi-Sija još jedna u nizu onih koji su napali Novaka Đokovića da je izmislio da mu zvižde na Vimbldonu, samo kako bi se odbranila teorija da su Englezi "gospoda".

Novak Đoković održao je lekciju publici na Vimbldonu zbog koje se dobar dio javnosti okrenuo protiv njega. To se prije svega odnosi na Engleze, koji u pokušaju da odbrane svoj integritet i status "gospode", ne prezaju ni od čega, pa čak ni od toga da optuže Đokovića da je sve izmislio.

Čim je Đoković poslije pobjede nad Holgerom Runeom odlučio da "pecne" publiku koja mu je zviždala na svaki loš potez, mnogi su krenuli u odbranu neodbranjivog. U tome za sada prednjači Bi-Bi-Si, čiji je novinar provocirao Đokovića i natjerao Srbina da napusti intervju poslije sto sekundi, da bi potom njihova novinarka Kler Bolding "podigla pritisak" Džonu Mekinrou kritikujući Noleta. Stigao je brutalan odgovor Amerikanca, međutim to nije spriječilo Boldingovu da nastavi da širi laži o Đokoviću, potpuno ignorišući njegov jednostavan apel - prestanite da se radujete na svaku grešku koju napravim.

Kako tvrdi, Kler Bolding je bila na Centralnom terenu i nije čula da su navijači zviždali Đokoviću: "Malo zvuči kao da želi da na silu bude negativac, zar ne?", upitala je novinarka i potom dodala: "Na sve ima odgovor, pa čak i da su ćutali, njemu ni to ne bi bilo po volji".

Nekadašnji britanski teniser Džon Lojd, inače dvostruki šampion Vimbldona u dublu, poručio je da se slaže sa tom ocjenom i imao je interesantnu opservaciju: "Novaka nervira što su neki njegovi rivali, posebno Federer i Nadal, bili toliko popularni na terenu. Novak nije popularan kao oni. Ali, ko bi bio? Nekada mislim da ga to nervira, publika to shvata, tako da je to pomalo lično sve, zar ne?".

Prema riječima novinarke, navijači su se ponašali sasvim prikladno: "Bez ikakve sumnje, pričala sam sa ljudima koji su gledali cijeli meč, kako je veče padalo - tako su bili glasniji. Mislim da je sve pogrešno razumio, rekao je to sudiji i sudija mu je objasnio da nije u pravu, a njemu se nije dopalo to objašnjenje", dodala je Bolding.

Poslušajte i sami snimak sa Vimbldona i procjenite da li se čuje da navijači viču "buuu", ili je to bilo "Ruuune", kako je Nole sam procijenio sa terena i time navukao gnjev britanske javnosti:

