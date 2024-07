"Novače, ti si problem - nismo mi!" Sraman tekst Engleza: Zar za 20 godina nisi naučio?!

U pokušaju da dokažu da su gospoda, Englezi su odlučili da Novaka Đokovića "prave ludim" i dokažu mu da zapravo niko njemu nije zviždao. Sve je umišljeno...

Novak Đoković održao je govor za pamćenje na Vimbldonu poslije pobjede nad Holgerom Runeom (3:0), pošto je ušao u klinč sa publikom koja mu je zviždala na svaku grešku. Krijući se iza skandiranja "Ruuuuune", mnogi navijači su zapravo vikali "buuu", zbog čega ih je Đoković poslao na spavanje, a više od 24 sata ne stišava se bura u javnosti. Posebno u Engleskoj, gdje su uvrijeđeni jer su navikli da svi pričaju o njihovim gospodskim manirima na Vimbldonu...

Tako smo vidjeli i burnu reakciju Đokovića u intervjuu za Bi-Bi-Si, na istoj televiziji je Džon Mekinro stao u zaštitu srpskog asa, ali čini se da se "obračun" neće završiti samo na tome. Engleski mediji, po starom dobrom običaju, počeli su da kritikuju Đokovića jer je rekao ono što niko drugi ne smije.

Tako je novinar Sajmon Brigs, koji inače godinama pljuje Noleta, objavio tekst na britanskom "Telegrafu" koji je naslovljen na sljedeći način: "Novak Đoković pravi problem, a ne publika na Vimbldonu". U tekstu se sramno navodi da zapravo Đoković im "dugu istoriju" svađa sa navijačima, što nikako ne odgovara istini, pošto dobro znamo da nikada za više od dvije decenije karijere Srbin nikada prvi nije počeo sukob.

Autor insistira na tome da Đokoviću niko nije zviždao, nego su navijači vikali "Ruuune", dodajući da ih je tom prilikom "tretirao kao bezobraznu djecu u školi". Posebno mu je zasmetala rečenica Novaka Đokovića da "poslije 20 godina na ATP turu zna sve trikove", na koju je imao poseban komentar.

"Upravo to. Za tih 20 godina trebalo je da nauči par stvari. Kao prvo, većina navijača će navijati za autsajdera. I drugo, da su ti izduženi samoglasnici postali navijačka zabava. Prošle nedjelje, dok je Đoković stajao na terenu i čekao da Su Barker uradi intervju sa Endijem Marejem, čulo se "Suuu". Da li misli da su i njoj zviždali? Ronaldo je imao odgovor na to, počeo je da viče "Si" - špansko da - poslije davanja golova za Real Madrid. Tako su navijači od toga napravili zgodnu naviku, vikajući "Siuuu" poslije gola. To je postalo popularno i tokom 2022. godine kada je Nik Kirjos došao do titule u dublu na Australijan openu", objašnjavajući da su navijači na Vimbldonu zapravo "izmislili novu verziju", zabavljajući se tim pokličem.

"Još jedna stvar koju ljudi zaboravljaju je komplikovana unutrašnja psihologija. Najuspješniji igrač u istoriji muškog tenisa (obratite pažnju na konstrukciju, prim. aut.), nedovoljno je bio cijenjen od strane navijača tokom svoje karijere i bavio se time na različite načine", navodi se i dodaje da je nekada pokazivao "srce publici", da je znao da "čuje Novak umjesto Rodžer", a da u posljednjih nekoliko godina umije i da ratuje sa publikom.

Stravajući taj ratoborni stav, Đoković ide ka tituli na Vimbldonu, a autor podsjeća da ga ne vole u Francuskoj i Americi, dok dodaje i da se Srbin previše žali!? Pa izgleda da bi svi najviše voljeli da ga pljuju i udaraju, a da ćuti, čime bi se definitivno zadovoljio ego Engleza da su dobri domaćini.

"Čudna stvar je da zapravo nije bilo namjernog zviždanja ili namernog kašljanja tokom poena. Đoković je zapravo djelovao kao čovjek koji traži kavgu", zaključuje autor.

Pa nek tako bude i danas, kada Đoković poslije 16 časova bude izašao na teren protiv Aleksa de Minora.