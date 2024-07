Novak poludio zbog pitanja Britanaca, ustao i otišao usred intervjua

Novaku Đokoviću nisu se dopala pitanja britanskog novinara prilikom intervjua za "BBC"...

Izvor: BBC/screenshot

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Vimbldona, ali medije nije to previše zanimalo. Po završetku meča je njegova "zapaljiva" izjava o navijačima Holgera Runea bila glavna tema. Način na koji im se Srbin obratio u intervjuu na terenu i poslao ih na spavanje zbog nepoštovanja koje su pokazali je obišao svijet. Kao što to obično biva, reakcije su oprečne, neki ga podržavaju, neki ga kritikuju zbog tih riječi.

Između ostalog im je Novak rekao "Laku nooooooooć", kao jasna poruka na to što su radili tokom poena i na nesportsko ponašanje. Poslije toga je dao "milion" intervjua, među kojima je bio i razgovor za britanski "BBC" koji je imao pitanja samo o tome, pa se srpski as zbog toga žestoko naljutio. "Isto se osjećam i sada", odgovorio je Novak na prvo pitanje o tom detalju.

Onda je uslijedilo još jedno pitanje o navijačima i odnosu koji ima sa njima. "Slušajte, kao što sam rekao na terenu, zahvalan sam većini ljudi koji su bili na stadionu i koji su pokazali poštovanje. Nije lako ostati kada gledate tenis cijeli dan, ne uzimam to zdravo za gotovo, publika je jedan od glavnih razloga zašto i dalje igram tenis. Ljudi koji cijene tenisere i sve što radimo i mi njih cijenimo, plaćaju karte, dolaze da podržavaju tenis i ovaj divan turnir. Uvijek se trudim da to prihvatim. Kada pređu granicu, reagujem. Ne žalim zbog svojih riječi i djela na terenu."

Ni tu se novinar nije zaustavio, pa ga je po treći put pitao o tome, uslijedilo je pitanje o tome da li ga to motiviše da igra još bolje. Tu je Srbinu prekipjelo."Imate li još neko pitanje osim publike? Fokusirani ste samo na to? Imate li neko pitanje o meču ili nečemu tako ili je fokus samo na to? Ovo je treće pitanje već, rekao sam šta imam da kažem".

Poslije kratke pauze upitao ga je o narednom rivalu Aleksu de Minoru protiv kog će igrati u četvrtfinalu. "Radujem se tom meču, biće težak meč", izgovorio je Novak i ustao sa stolice, nije želio da čeka nova pitanja...