Novak Đoković nakon teških tema na Vimbldonu, govorio i o nešto lakšima. Dotakao se imidža i svoje uloge van sporta.

Izvor: Instagram/@DjokerNole/Printscreen

Srpski teniser Novak Đoković imao je buran ponedjeljak na Vimbldonu. Ne samo da je igrao ozbiljan teniski meč protiv Holgera Runea, nego je poslije toga imao i obračun sa publikom. Dok je morao da objašnjava da im je odgovorio zbog toga što su mu vikali "buuu", drugi su pak tvrdili da su navijači skandirali "Rune", došlo je vrijeme i za vedrije teme u razgovoru sa srpskim novinarima na Vimbldonu.

Tako je Đoković upitan i za "bradicu", potencijalnu promjenu imidža, ali je objasnio da je odustao od eksperimenata: "Iskreno, probao sam da ostavim bradicu kao Ziki (Nenad Zimonjić, prim. aut.) na primjer, ali mi ne stoji jer sam malo koščatiji, imam malo uže lice i to meni kad imam bradu svuda, onda mi djeluje manje mršavo lice, bar ja to tako vidim. Majka moja na primjer se ne slaže i pokojni đed me je stalno opominjao da se brijem i da to bude urednije i čistije", rekao je Nole.

"Oprečna su mišljenja o tome šta treba i ne treba. Ova neka dužina je sasvim ok za mene jer sve nešto duže svrbi od znoja", dodao je srpski teniser, a pamtimo i da je jedno vrijeme prošle godine na Vimbldonu imao i dužu bradu, sve na nagovor svoje supruge Jelene kojoj se to dopadalo.

"Imao sam ranije sujeverja, sada nemam uopšte. U prvoj fazi moje karijere sam morao da se brijem... Mada, dok mi je đed još bio živ, on bi me opominjao da se obrijem. Sada sam pustio bradu jer žena kaže da mi lijepo stoji - moram da slušam ženu, kažu da je to recept za srećan i dug život (smijeh). Skratiću je malo za finale, moram", kazao je tada Novak Đoković, dok sada na Vimbldonu ima popularnu "bradu od tri dana".

Vidi opis Đed me opominjao, majka i Jelena se ne slažu... Novak otvorio dušu: Časno nosim svoj krst! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 19 19 / 19

Što se tiče ostatka obraćanja na srpskom, Đoković je istakao da je tokom njegovog djetinjstva sport bio glavna preokupacija, dodajući da bi mu život možda bio drugačiji da je izabrao studije: "Sada me interesuju različita polja i oblasti života. Istorija me baš interesuje i geografija i lingvistika i to su nauke koje stvarno volim. Bog mi je ovo dao i jako sam zahvalan jer vjerujem da se sve u životu sa razlogom dešava. Potrudio sam se da poziv životni iskoristim da svoj krst nosim časno i predstavljam svoju zemlju i porodicu na pravi način. Da se odužim svojim roditeljima i ljudima koji su bili odmalena sa mnom, koji su me podržavali, sada moja supruga i djeca", naglasio je Nole.

Anketa Šta publika viče Novaku na Vimbldonu? Možda navijaju za Runea, ali čuju se i zvižduci 16.67% (2)

Deluje da viču Rune 0% (0)

Mislim da mu viču buuu 41.67% (5)

Nejasno je, ali verujem Novaku 41.66% (5) Povratak na glasanje Šta publika viče Novaku na Vimbldonu? Možda navijaju za Runea, ali čuju se i zvižduci

Deluje da viču Rune

Mislim da mu viču buuu

Nejasno je, ali verujem Novaku Glasaj Rezultati



BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:16 Navijači zvižde Novaku Đokoviću Izvor: RTS1 Izvor: RTS1

(Sport Klub/MONDO)