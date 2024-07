Tolerisao sam, a onda shvatio šta rade... Oglasio se Novak Đoković, evo zašto "gud najt" Vimbldonu!

Novak Đoković objasnio svoje izlaganje na Vimbldonu i "rat" sa publikom.

Zašto je Novak Đoković "eksplodirao" poslije pobede nad Holgerom Runeom? Vidjeli smo da se tokom meča svađao sa dijelom publike na tribinama, ništa više ili manje što viđamo kada ga neko iznervira, ali potom je sve "začinio" i odgovorom publici u intervjuu na terenu.

"Želim vam laaaaaaku noć!", poručio je Đoković misleći tom prilikom na uzvik "buuu", koji se čuo dok su navijači zapravo bili uz Runea i skandirali njegovo ime, što je zbunilo i samog Danca na konferenciji za medije. Objasnio je da nije čuo da zvižde Noletu, međutim nije kriv za to - Đoković je objasnio da je dio njegovih navijača koristio tu buku kao priliku da skandira "buuu" nakon svakog njegovog lošeg poteza.

"Zadovoljan sam pobjedom, ali osjetio sam potrebu da kažem onda šta osjećam. Većina ljudi je to osjetila na terenu. To njihovo urlikanje je bilo usmjereno njemu, i to je okej, ja sam to i tolerisao znajući da ga podržavaju. Ali, to je preraslo u provokaciju i izraz nepoštovanja, nesportsko ponašanje tog dijela publike. Nakon moje greške, svakog poena koji izgubim, to su radili. Smatram da to nije u redu!", poručio je Novak Đoković za "Sport Klub" poslije meča, dodajući da je sve sa koljenom i stomakom u redu i da nema brige pred četvrtfinale sa Aleksom de Minorom.

(Sport Klub/MONDO)