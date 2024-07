Crnogorski sportista izvrijeđao Novaka Đokovića i njegovu familiju: Strašan dripac, ljigavi su!

Ružan komentar crnogorskog sportiste Vladana Lipovine kome smeta Novak Đoković.

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Holgera Runea (3:0) i plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, a nakon ubjedljive igre ipak svi pričaju o detalju sa samog kraja meča... Đoković je brutalno odgovorio publici koja je pokušala da ga isprovocira tokom meča, pošto je primijetio da neki od njih koriste skandiranje "Ruuuune", da zapravo zamaskiraju zvižduke. Mnogo puta u toku meča čuo je da mu viču "buu", pa je odlučio da reaguje i "pošalje ih na spavanje".

I dok je to u svijetu zapravo imalo i pozitivan odjek, crnogorski rukometaš Vladan Lipovina (31) sa Cetinja burno je reagovao i na društvenim mrežama, izvrijeđao je Đokovića zbog ovog poteza: "Strašan dripac! Komplet familija ljigava, pi", napisao je rukometaš na Fejsbuku.

Pogledajte i objavu nakon koje je Lipovina nastavio da se raspravlja sa drugim ljubiteljima tenisa:



Vladan Lipovina (31) je inače dugogodišnji reprezentativac Crne Gore koji je karijeru počeo u Lovćenu. Igrao je u Španiji, Sjevernoj Makedoniji, Njemačkoj, gdje je čak bio član Rajn-Nekar Levena i Magderburga (sa kojim je osvojio i EHF Ligu šampiona), dok je trenutno u kuvajtskoj Kadsiji.

Dok je Rune objašnjavao da nisu vrijeđali Đokovića nego skandirali njegovo ime, Novak je na konferenciji za medije održao još jedno obraćanje za pamćenje: "Ne znam šta Vimbldon može da uradi po tom pitanju. U tim određenim trenucima, kada je publika platila svoje karte... Imaju pravo da budu tu i navijaju kako hoće. To je, znate... To kako odluče da se ponašaju ili podržavaju nekog igrača je samo do njih. Da, mogli biste da se prepirete sa glavnim sudijom ili kim god već da li treba da se uključe u određenim trenucima i smire sve na tribinama. Ali, ne mogu ja tu mnogo da uradi. Ne možete da izbacite cijelu jednu sekciju ili cijeli stadion jer se oni ponašaju tako ili pokazuju nepoštovanje. Tako je kako je. To je dio sporta... To je jedan od razloga što smo ovdje, zašto je turnir istorijski važan i zašto smo mi teniseri globalno prepoznati zbog navijača. To je zbog interesa koji imaju dok gledaju mečeve, plaćaju karte... Ja to poštujem. Pokušavam to da razumijem. Svi pravi teniski navijači poštuju igrače. Naravno da ćete podržavati jednog od dvojice. To je na njima. To je razumljivo. Imaju slobodu da izaberu koga će da vrate u meč. Ako neko pređe liniju, ja reagujem. To je ukratko i šta se desilo. Posleij meča rekao sam šta sam rekao", zaključio je Nole ovu temu.