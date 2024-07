"Paranoičan, nezreo?" Najveći Novakov hejter se oduševio kad je čuo Đokovićev napad na publiku!

Novak Đoković je sada izgleda draži Benu Rotenbergu.

Novak Đoković je riješio da ne trpi nepoštovanje i zadirkivanja publike na Vimbldonu, pa je prvo na kraju drugog seta meča sa Holgerom Runeom spustio danske navijače jednim potezom, a onda ih javno isprozivao kada se meč završio. Napao je one koji su njega napadali tokom cijelog meča i to se nije svima svidjelo. Engleski mediji su to iskoristili da ga napadnu, a javio se i jedan od najvećih Novakovih "hejtera".