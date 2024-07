Englezi odmah napali Novaka: Đoković održao lekciju publici, ostrvski mediji odmah pišu o "bizarnom napadu!"

Novak Đoković nije miljenik vimbldonske publike, ali ni ostrvskih medija.

Novak Đoković ne trpi gluposti ni od koga! Pošto je na kraju drugog seta duela sa Holgerom Runeom imao sukob sa navijačima koji su ga tokom cijelog meča ometali sa dugim uzvicima "Ruuuneeee" i tako zapravo našli način da ga ometaju uz izgovor da samo navijaju za rivala, on je u govoru poslije meča sve stavio na svoje mjesto.

Odmah nakon toga ostvrski mediji su ga napali! Poznati britnaski tabloid "Miror" je odmah prenio vijest o njegovom govoru, ali uz opasku da je "Đokovićev napad bizaran", a njegove riječi da ga dio publike ne poštuje stavili su pod navodnike. "Miror" je tekst naslovio sa: "Novak Đoković je ispalio bizaran napad na Vimbldonu i napao je publiku koja ga 'ne poštuje'".

"Novak Đoković je bio jako bijesan nakon što je savladao Holgera Runea u tri seta i došao u četvfinale ovogodišnjeg Vimbldona, pa je bijesno napao publiku. Đoković je bio bijesan zbog toga kako ga je publika tretirala u meču četvrtog kola na Centralnom terenu. Danski navijači su glasno navijali za Runea, što je novinar Riši Peršad i sugerisao, a Đoković je to na čudan način opovrgao", navodi se u tekstu "Mirora".

Novak Đoković je odmah poslije meča riješio da se obraćuna sa bezobraznim navijačima i nakon što je pohvalio svog rivala krenuo je u napad. Kao najbolji ikada osjetio je da nije zaslužio ovakav tretman i nije htio da sluša nikakve izgovore.

"Svi navijačima koji imaju respekt hvala što su došli ovdje, njima čestitam iz dubine srca i duše. A svim onima koji su odabrali da me ne poštuju želim dooobroo veče. Laaakuuu noooć. Laaakuuuu noooć, laakuuu nooooć", rekao je Novak, pa je Rišiju Peršadu odgovorio na opasku da su samo navijali za rivala: "Ne, ne, to ne prihvatam, Ali to ne prihvatam, Znam da su navijali za Runea, ali ja više od 20 godina na turu i znam šta je šta. To je bio izgovor za zviždanje meni. Igrao sam u mnogo težim okruženjima, vjerujte mi, ne možete da me dotaknete", jasan je bio Novak.

