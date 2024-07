Vlade Đurović o napadima na Novaka Đokovića: To nije normalno!

Novak Đoković godinama trpi jako neprijatan tretman publike na Vimbldonu.

Novak Đoković je opet na velikoj sceni doživio napade publike i opet se sve završilo onako kako to inače bude. Pokazao je hejterima gdje im je mjesto, a njegov govor na kraju meča sa Holgerom Runeom biće tema u danima ispred nas. Istakao je da ne planira da trpi bilo koga ko ga ne poštuje i istakao da poslije 20 godina bavljenja profesionalnim tenisom niko ne može da ga ubijedi da takvo ponašanje nije usmjereno direktno protiv njega.

O ovoj situaciji su se oglasili engleski mediji, govorio je o tome i Nik Kirjos, kao i uvijek prisutni Ben Rotenberg, a o odnosu publike na Vimbldonu prema srpskom teniseru mnogi su govorili. O tome je gostujući u "Jao Mile" podakastu imao šta da kaže i proslavljeni srpski košarkaši trener Vlade Đurović.

"U ovim godinama bi trebalo ja da razmišljam izbroj do deset onda nešto kaži, ja i dalje tako ne radim. Ja se i dalje divim Đokoviću koji recimo na Vimbldonu 15.000 ljudi koliko može da stane navija naročito kraljevska loža protiv njega, za Rodžera. I oni viču "Rodžer", babe sa zatom, lancima, šta ja znam koje su u nekoj sviti kraljevskoj...", počeo je svoje izlaganje temperamentni Đurović, pa nastavio: "Ja, pritisak mi se digne! Je l' prvo on je Rože, on je Švajcarac francuskog porijekla, nije anglosaksonac, ali ne vrijedi, važno samo da nije Balkanac, nije Srbin. I on pobijedi čovjek. Okrene se prema njima: 'Divni ste bili, zbog vas ću da dođem iduće godine!'"

Priznao je tada iskusni stručnjak da on ne bi mogao da izdrži i da se tako lijepo ponaša. Nije sada baš odreagovao Đoković kao Đurović nakon meča protiv Runea, ali nije dao na sebe!

"Ja to ne bih mogao. Ja mu se divim, ja bih rekao onim babama: 'E dođite sad u svlačionicu, ti odatle od ovog vojvode od Kenta pa ti tu babo, ti nafrakana, ti ti dođi ovamo dole. Eto, sad u ovim godinama ja ne mogu da se smirim, ali Đoković šta trpi to nije normalno", rekao je Đurović.

