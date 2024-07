Novak Đoković: Ne znam zašto nemamo sportski muzej u Srbiji! Postoji ideja, zaslužujemo to!

Novak Đoković želi da otvori muzej u Beogradu, a Srđan je zadužen da nađe prostor za to...

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Vimbldona, pobijedio je Holgera Runea (6:3, 6:4, 6:2), ali se mnogo više priča o stvarima koje su se dogodile poslije tog duela nego o samom meču. U izjavi koju je dao na terenu isprozivao je danske navijače i poslao ih na spavanje, pa je nešto slično rekao i na konferenciji za medije.

U razgovoru sa novinarima to nije bila jedina tema. Otkrio je i određene detalje koji nisu direktno povezani sa terenom. Planira da otvori muzej u Beogradu. "Postoji ta ideja, ali koliko sam čuo iz razgovora sa ocem za Knez Mihajlovu se ne radi da se tamo nađe prostor. Postoji ideja da se uradi muzej u kom bi bili izloženi pehari i stvari koje sam nosio u nekim važnim mečevima", počeo je Novak.

Njegov plan je mnogo veći od tog muzeja. "Nije samo to, nadam se da ćemo imati sportski muzej, ne mi kao porodica nego Srbija, Olimpijski komitet, Sportski savez. Ne bih da uperim prste u bilo koga, nego kolektivno smatram da je Srbija imala mnogo uspjeha u sportu i da je sport zadužio Srbiju. Ne razumijem kako mi i dalje nemamo sportski muzej i da svaki turista ili stranac koji dođe u Beograd i Srbiju može to da vidi, da bude jedna od top 10 destinacija koje mora da posjeti. Nadam se da će država da učini nešto, jer sport to zaslužuje. Vidjećemo šta će sa tim da bude."

Spomenuo je i svog glavnog sponzora, kompaniju "Lakost", zbog načina prodaje njegovih stvari. "Imao sam posljednjih nekoliko godina nezadovoljstvo i frustraciju da mnogo ljudi koji hoće da kupe moje stvari ne mogu da ih nađu u radnjama mojih sponzora. Neke stvari se mijenjaju na bolje, ali nisam zadovoljan zato što znam da može još bolje. Nadam se da će podići taj nivo, ne samo proizvodnje i količine, već i pristupačnosti. Tenis je na ovom nivou na kom sam ja popularan u cijelom svijetu, znam da može da se kupi putem interneta, ali je drugačije kada ljudi odu u radnju", zaključio je Đoković.

