Ko je misteriozna žena u loži Novaka Đokovića? Ima poseban ugovor sa porodicom, Jelena je prvu zagrlila

Da li znate ko sve sjedi u loži Novaka Đokovića? Osim trenera, supruga i djece, tu je i specijalna osoba za porodicu.

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Holgera Runea (3:0) za plasman u četvrtfinale Vimbldona, a osim što nije ostao dužan publici za zvižduke na svaku grešku, nije zaboravio ni da trijumf posveti svojoj mezimici. Nole je "zasvirao violinu" za kćerku Taru koja odnedavno ide na časove ovog instrumenta, a koja je sa puno pažnje gledala kako njen tata dolazi do pobjede, pa čak i u uslovima koji ne bi mogli da se nazovu sportski.

Đoković je "odgudio" na reketu, a kamere su brzo pokazale na njegovu ložu u kojoj su bili smješteni njegovi najbliži. Pored supruge Jelene, sina Stefana i kćerke Tare, tu su bili naravno i njegovi saradnici: Čarli Gomez Erera, Miljan Amanović, Boris Bošnjaković, Gebhard Fil-Grič i Stiven Sasins Šašjan. A tu je i misteriozna žena koja je mnoge zaintrigirala...

U pitanju je dadilja Stefana i Tare, koja već godinama brine o njima, a čije ime nije otkriveno javnosti. Važi za osobu u koju Novak i Jelena imaju bezgranično povjerenje, pošto ne samo da brine za djecu u odsustvu roditelja, nego vrijedno i predano radi sa njima. Dobro je poznato koliko je za Novaka i Jelenu bitan dobar pedagoški rad, pa su poslije duge potrage uspjeli da pronađu osobu koja ima sve karakteristike koje se uklapaju u njihove zamisli i sa njom je potpisan specijalan ugovor o tajnosti.

Vremenom, dadilja je postala pravi dio porodice i sve češće je na turnirima sa Jelenom i decom, pošto Stefan i Tara žele što više da gledaju oca dok igra tenis. Tako je i dadilja bila uz njih na praktično svim mečevima na Vimbldonu, a ne čudi što je Jelena prvo njoj skočila u zagrljaj poslije Noletove pobjede.

"Jelena i klinci su išli juče do grada, išli su u pozorište i po muzejima. Ja sam bio jednom do grada, iskreno nemam ni puno vremena, ni energije da idem jer bude daleko i izgubi se dosta vremena u saobraćaju. Tako da vrijeme uglavnom provodimo u kući i u ovom dijelu grada. Priroda je prelijepa i jedna pozitivna stvar od ovolikog padanja kiše jeste što je sve zeleno. Vegetacija je lijepa i u tom kontekstu uživamo u tome", pričao je Đoković na konferenciji za medije na srpskom, prenosi "Sport Klub", dok je naš as rekao i da da voli da provodi vrijeme sa porodicom u parku na Vimbldonu.

"Pričam u množini jer pričam o sebi, ženi i djeci pošto se zajedno šetamo i volimo da se zagubimo u šumici i pravimo neke kućice na drvetu, neke logore i razne druge stvari… Provodimo mnogo vremena u prirodi u ovom dijelu grada", otvoreno je rekao najbolji teniser svih vremena koji ne krije da mu je teško što je stalno odvojen od porodice.

Navijači zvižde Novaku Đokoviću

