Ovo je novinar koji je isprovocirao Đokovića: Zbog njegovih pitanja je napustio intervju

Novak Đoković napustio je intervju za "BBC" zbog pitanja koje je dobio od novinara. Sada je poznato i ko je čovjek koji mu je postavio ta pitanja...

Izvor: BBC Sport/Printscreen /Printscreen/Instagram/samtomharris

Novak Đoković ide po titlu na Vimbldonu, prošao je u četvrtfinale poslije pobjede protiv Holgera Runea. Po završetku tog meča napravio je pometnju pošto je bio bijesan na danske navijače, pa ih je tako poslao na spavanje i svima onima koji su pokazali nepoštovanje poručio je "laku nooooooooć". Upravo to bila je jedna od glavnih tema.

Tako je prilikom davanja intervjua za "BBC" izgubio živce, nije mogao da sluša više jedno te isto pitanje, ustao je i otišao. Sada je otkriveno i koji novinar je postavljao ta pitanja. U pitanju je Sem Heris. On je iznervirao srpskog igrača, jer je ponavljao jedno te isto, samo ga je ispitivao o toj reakciji i publici.

Na prva dva pitanja o tome Novak je ljubazno odgovorio, objasnio je sve, a onda je dobio i treće, pošto ga je pitao i "da li ga motiviše još više kada čuje sve to sa tribina." Nije se to dopalo Novaku. "Imate li još neko pitanje osim publike? Fokusirani ste samo na to? Imate li neko pitanje o meču ili nečemu tako ili je fokus samo na to? Ovo je treće pitanje već, rekao sam šta imam da kažem", rekao je Novak, a poslije dodatnog pitanja o Aleksu de Minoru dao je kratak odgovor i onda ustao i otišao.

Što se Herisa tiče on je prije nekoliko godina zaposlen od strane "BBC-ja" i dobio je priliku ove godine da radi kao TV reporter. Na svojim društvenim mrežama kačio je fotografije i snimke sa intervjua sa raznim teniserima i teniserkama. Među njima su Karlos Alkaraz, Arina Sabalenka, Gael Monfis, Ben Šelton...

Pogledajte i kako je taj intervju izgledao: