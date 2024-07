"Ne bih da pričam o drugim faktorima, nije na meni!" Njemačka dobila Srbiju na Euru, MVP digao glas!

Vukašin Antonijević je odigrao sjajan meč, a nakon utakmice je bio izuzetno nezadovoljan tretmanom srpskog tima.

Izvor: Jurij Vodušek / Rokometna zveza Slovenije

Srbija je startovala na juniorskom prvenstvu Evrope u rukometu, a favorizovana Njemačka je ipak na kraju bila bolja sa 33:29 (17:13). Uz čak pet isključenja više, srpski tim se dobro držao u Laškom, ali nije mogao više od časnog poraza.

Fric Leon Hake postigao je sedam golova, po pet su imali David More i Harnes Faust, dok je Elijas Njuel dao četiri. Kod Srbije mladi srednji bek Vukašin Antonijević postigao je osam golova, lijevi bek Vojvodine Simo Šijan je imao sedam, a Uroš Mitrović sa desnog beka šest. Ipak prevaga je došla sa gola. Nikola Zorić i Marko Draško su imali po četiri odbrane, a Frederik Heler čak 13. MVP meča bio je Vukašin Antonijević, koji nije bio zadovoljan mnogim stvarima...

"Sigurno da bih mijenjao ovo priznanje za našu pobjedu bez ikakvog razmišljanja. Dosta smo ulagali u ovu utakmicu, spremali smo se cijelo ljeto i ostaje veliki žal. Ne bih da pričam o nekim drugim faktorima, nije to na meni. Mi smo se borili, mogu da kažem da smo ostavili posljednji atom snage ma terenu. Nije gotovo, nastavljamo sutra sa Portugalom, to je to", rekao je on poslije meča.

Izvor: Jurij Vodušek / Rokometna zveza Slovenije

Srpski tim od 14.20 igra drugi meč grupne faze protiv Portugala, a onda u subotu završava grupnu fazu duelom sa Grčkom. Potrebne su obje pobjede do kraja kako bi prošli dalje jer dalje idu prvoplasiranii iz grupe i dva najbolja drugoplasirana.

(MONDO, N. L.)