Ubrzaćemo igru i popraviti rezultate! Mirko Mikić: Svijetla tačka Slobode - nastup u Evropi

Trener rukometaša Slobode Mirko Mikić istakao je da će Tuzlaci u narednoj sezoni pokušati da ubrzaju igru što bi moglo da donese i bolje rezultate.

Izvor: Promo/RK Sloboda Tuzla

Banjalučki stručnjak Mirko Mikić prethodne sezone je vodio Slobodu iz Tuzle, koja nije imala uspješnu sezonu u bosanskohercegovačkim takmičenjima.

Tuzlaci su osvojili peto mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i nisu uspjeli da izbore plasman na završni turnir Kupa BiH u Banjaluci, ali su ostvarili istorijski uspjeh u Evropi.

Ekipa Mirka Mikića je stigla do osmine finala EHF Evropskog kupa, gdje je nepremostiva prepreka bila slovenačka Krka. Ipak, plasman među 16 timova u ovom evropskom takmičenju može se okarakterisati velikim uspjehom, posebno što je to bilo prvi put u istoriji kluba.

Mikić je u izjavi za MONDO istakao da je svjestan da su rezultati u domaćim takmičenjima mogli biti bolji.

"Prethodne sezone Sloboda je imala velike ambicije u svim takmičenjima, a realno smo zakazali u Prvoj ligi i u Kupu Bosne i Hercegovine. U narednoj će nam biti cilj da odigramo mnogo bolje da napravimo bolji rezultat. S tim u skladu smo i prilično promijenili ekipu za narednu sezone, još smo u potrazi za dvojicom igrača. Trudimo se da dovodimo nešto mlađe rukometaše ispod 25 godina, koji će odgovarati stilu igre kojem ćemo da težimo u narednom periodu. A to je mnogo više trčanja, više tranzicije, mnogo više žara u odbrani. To je plan, to pokušavamo i trudićemo se da igramo mnogo brže nego što smo igrali. Jedino na taj način je moguće popraviti i rezultat, ali i ono što je važnije - stil igre", rekao je Mikić za naš portal.

Motiva za rad u tuzlanskoj ekipi ima i previše.

"Naravno da sam motivisan jer smatram da je moralo da bude bolje u mojoj prvoj sezoni u Slobodi. Potrudićemo se da prije svega popravimo igru, a potom i da napravimo mnogo bolji rezultat nego što je to bio u prethodnoj sezoni. Jedina svijetla tačka bilo je takmičenje u Evropskom kupu i pokušaćemo da to ponovimo i ove sezone. Biće nam nesumnjivo veliki motiv za rad u sljedećoj sezoni", istakao je Mikić.

Nova rukometna sezona u BiH počinje 14. septembra.